Ο Νάρκισσος έκλεισε πίσω του την πόρτα του GNTM 2025.

Ο Νάρκισσος, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους χαρακτήρες του φετινού GNTM, ήταν εκείνος, που το βράδυ της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, αποχώρησε από το σπίτι του διαγωνισμού, κλειδώνοντας έτσι πίσω του την τελική δεκάδα του πρότζεκτ.

Σήμερα, Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Breakfast», όπου και μίλησε για όλους και για όλα.

Ειδικότερα, ο Νάρκισσος, αναφέρθηκε τόσο στην πορεία του μέσα στο παιχνίδι, στις κριτικές και τις δοκιμασίες, όσο και για την κόντρα – αντιπάθεια, που είχε δημιουργηθεί ήδη από τα πρώτα επεισόδια, με τον Ανέστη.

GNTM 6: Όσα αποκάλυψε ο Νάρκισσος μετά την αποχώρησή του

Η αλήθεια είναι λοιπόν, πως ο Νάρκισσος, από την αρχή του παιχνιδιού, είχε καταφέρει να «κλέψει» τις εντυπώσεις από τις οντισιόν, με τους κριτές, να έχουν ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες από εκείνον, ενώ όπως φάνηκε και στην πορεία, με ορισμένα πρόσωπα μέσα στο σπίτι, είχε δημιουργηθεί μία άτυπη «κόντρα».

Έτσι, αναφερόμενος αρχικά στην χθεσινή δοκιμασία αποχώρησης, όπου τα μοντέλα έπρεπε να ποζάρουν μέσα και έξω από το νερό, δήλωσε πως το κόνσεπτ, ήταν έξω από το δικό του στυλ, έχοντας ως αποτέλεσμα μία κακή λήψη στο πλατό:

«Για να μιλήσουμε ειλικρινά, το σετ, ήταν κάτι τελείως άλλο από εμένα… το πιο σέξι, να προμοτάρω ένα προϊόν, είναι κάτι στο οποίο δεν έχω εκπαιδευτεί, οπότε δεν ξέρω να το κάνω τόσο καλά. Είχα αγχωθεί περισσότερο, ότι τώρα πρέπει να φύγω από το high fashion model και να το πάω πιο απλά. Αυτή ήταν η παγίδα μου, το υπερ- απλοποίησα. Εκείνη τη στιγμή δεν ακούς, δεν ήμουν συγκεντρωμένος σε αυτό… έβλεπα ένταση, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω…».

Αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προβλήθηκε και το απόσπασμα από το σετ του Νάρκισσου, ενώ ακολούθησαν και οι δηλώσεις των συμπαικτών του.

Αρχικά λοιπόν, ο Ανέστης, με τον οποίο, υπήρξε μία κόντρα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ανέφερε: «Ο Νάρκισσος, έχει πολλή εμπειρία, οπότε για την εμπειρία του δεν θεωρώ πως έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει στον διαγωνισμό. Μάλλον δεν μπορεί να κάνει και πολλά…. Δεν μπορεί να έχει καλή λήψη, αναγκάζεται να αναλώνεται σε άλλα πράγματα μέσα στο σπίτι. Με αυτό τον τρόπο ακούγεται το όνομά του, όχι φωτογραφικά, αλλά με τσακωμούς, κουτσομπολιά….».

Ο Μιχάλης βέβαια με τη σειρά του αναφέρθηκε σε εκείνον αποκαλώντας τον «πονηρό»: «Νιώθω ότι είναι πάρα πολύ πονηρός και δείχνει διαφορετικό χαρακτήρα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Του αρέσει να δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι… δεν δίνει βάση στο πώς να ανταπεξέλθει στο σετ».

Παράλληλα, κατά την αποχώρησή του, ο Ανέστης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής λέγοντας για τον Νάρκισσο: «Κανονικά, δεν έπρεπε να του δώσω το χέρι γιατί αυτό που είχε κάνει στην αρχή, ήταν πάρα πολύ… Είχε χρησιμοποιήσει το Σάββα και μία κακή του στιγμή, για να ρίξει εμένα. Αυτό μου δείχνει ότι είσαι κακός άνθρωπος … έχει κακία και αρνητική ενέργεια».

Πάνω σε αυτό ωστόσο, ο Νάρκισσος, σήμερα ανέφερε: «Όταν πήγα στο διαγωνισμό, πήγα και τα σήκωσα όλα. Είχα θέσει από μόνος μου πολύ ψηλά τον πήχη… Ας αφήσουμε τους κριτές να κάνουν τη δουλειά τους… Εγώ και ο Ανέστης, είμαστε από δύο διαφορετικούς κόσμους και μοντελικά και προσωπικά… Δεν είχα αντιληφθεί ότι συνέβαινε όλο αυτό. Από τις πρώτες μέρες έδειχνε μία αρνητική στάση απέναντί μου, προκατειλημμένη… Δεν θα μείνω στο σχόλιο (σ.σ κακός άνθρωπος), δεν πήγα εκεί για να κάνω φίλους… Όσους έκανα από το παιχνίδι είμαι κομπλέ. Εγώ δεν ταυτίζομαι καθόλου με αυτή την περιγραφή…».

Απαντώντας στις ερωτήσεις στο πλατό της εκπομπής, ο Νάρκισσος, τόνισε πως δεν ήταν εκείνος που μέσα στο σπίτι, έλεγε ψέματα για τους συμπαίκτες του: «Αυτά είναι αναλήθειες. Δεν συνέβη ποτέ. Μακάρι να ήταν ο Σάββας εδώ, θα λέγαμε την ίδια ιστορία. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί συνέβη αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος που μόνο και μόνο που μιλάω, προκαλώ εντύπωση, είμαι έντονος. Αυτό μπορεί το κάθε έναν που δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του, να αντιδράσει με κάποιο τρόπο».

«Το GNTM, με σκληραγώγησε, επαγγελματικά. Δεν φεύγει από το βιογραφικό σου, είναι εμπειρία….» ανέφερε για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.