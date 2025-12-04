Το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγμα στην πόλη Μαχρούνα», ενώ άλλες επιδρομές στόχευσαν κτίρια στο Τζμπάα, το Ματζαντάλ και το Μπαράσιτ.

Ισραηλινές επιδρομές έπληξαν το νότιο Λίβανο την Πέμπτη, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει πως είχε στόχους τη Χεζμπολάχ, μια ημέρα αφότου Λιβανέζοι και Ισραηλινοί πολιτικοί εκπρόσωποι είχαν τις πρώτες άμεσες συνομιλίες τους εδώ και δεκαετίες.

Παρά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024, η οποία υποτίθεται ότι θα τερμάτιζε περισσότερο από ένα χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολαχ, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στον Λίβανο και διατήρησε επίσης στρατεύματα σε πέντε περιοχές του νότιου Λιβάνου που θεωρεί στρατηγικές.

Η επίσκεψη από την Κυριακή έως την Τρίτη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ έδωσε στον Λίβανο ένα παράθυρο ανάπαυλας από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες είχαν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «άρχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις σε τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», αφού προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει κτίρια στη Μαχρούνα και την Τζμπάα του νότιου Λιβάνου.

Στη συνέχεια, εξέδωσε προειδοποιήσεις ότι θα χτυπήσει περαιτέρω «στρατιωτικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στο Ματζαντάλ και το Μπαράσιτ, επίσης στο νότο.

Το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγμα στην πόλη Μαχρούνα», ενώ άλλες επιδρομές στόχευσαν κτίρια στο Τζμπάα, το Ματζαντάλ και το Μπαράσιτ. Φωτογράφος του AFP δήλωσε πως είδε καπνό να ανεβαίνει από το σημείο της επιδρομής στην πόλη Τζμπάα.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλά η ομάδα έχει απορρίψει την ιδέα και πολλοί στη χώρα φοβούνται την επιστροφή σε εκτεταμένες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Δεν έχουν γίνει ακόμη ειρηνευτικές συνομιλίες»

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί πολιτικοί εκπρόσωποι πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές συνομιλίες την Τετάρτη υπό την αιγίδα του μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός στην έδρα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Νακούρα του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Εκπρόσωποι της επιτροπής παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός - οι ΗΠΑ, η Γαλλία, ο Λίβανος, το Ισραήλ και η δύναμη του ΟΗΕ - συνεδριάζουν τακτικά στη Νακούρα.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο από το 1948 και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, προειδοποίησε ότι η νέα διπλωματική επαφή δεν ισοδυναμεί με ευρύτερες ειρηνευτικές συζητήσεις. Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στον Λίβανο για τον ταχύ αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και έχουν πιέσει για άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο γειτόνων.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα στις συνομιλίες ήταν «θετική» και ότι υπήρξε συμφωνία «για την ανάπτυξη ιδεών για την προώθηση πιθανής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου» και κατέστησε επίσης σαφές ότι είναι «απαραίτητο» να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόοδο στην οικονομική συνεργασία.

Ο Σαλάμ δήλωσε ότι οι νέες συζητήσεις περιορίζονταν αυστηρά στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας του περασμένου έτους. «Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη και πρόσθεσε πως οι συνομιλίες επεδίωκαν μόνο «την παύση των εχθροπραξιών», την «απελευθέρωση Λιβανέζων ομήρων» και «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ» από τον Λίβανο.

Μέχρι τώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος, που δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις, επέμειναν στον περιορισμό της συμμετοχής στον μηχανισμό κατάπαυσης του πυρός σε στρατιωτικούς αξιωματικούς. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό ανέφερε ότι παρευρέθηκε και η απεσταλμένη των ΗΠΑ, Μόργκαν Ορτάγκους.

Η Ορτάγκους βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ μια ημέρα νωρίτερα και συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Με πληροφορίες του Al Jazeera