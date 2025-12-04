Η κόρη του Πούτιν γεννήθηκε και ζει στο Παρίσι ενώ φέρεται να είναι καρπός της παράνομης σχέσης του Ρώσου προέδρου με την οικονόμου του, όταν εκείνος ήταν παντρεμένος με τη Λουντμίλα Αλεξάντροβνα – Σκρεμπνέβα.

Ουκρανός δημοσιογράφος συνάντησε στο Παρίσι την κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ και της ζήτησε να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα της για να σταματήσει τον πόλεμο.

«Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου» της είπε ενώ εκείνη προσπαθούσε να κρυφτεί από την κάμερα.

«Πώς μπορείς να ζεις στην Ευρώπη; Σε αυτή την μισητή, καταραμένη Ευρώπη; Ή πώς είναι η κατάσταση με εσάς; Πες τουλάχιστον κάτι. Υποστηρίζεις τις πολιτικές του;» επέμεινε ο δημοσιογράφος με την ίδια να μην απαντά. Το μόνο που αρκέστηκε να του πει είναι ότι «δεν έχεις την άδεια να με τραβάς».

{https://twitter.com/nexta_tv/status/1996275749091693045}

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος επέμεινε και τη ρώτησε στη συνέχεια αν θα πήγαινε στο Κίεβο για να λειτουργήσει ως «αντιαεροπορική ασπίδα από τους πυραύλους» που ρίχνει η Ρωσία.

«Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας», απάντησε εκείνη. «Νομίζω ότι σας έχω ήδη μιλήσει αρκετά. Λυπάμαι πολύ που συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς, δεν είμαι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση», επέμεινε.

«Πάρε τον πατέρα σου και πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, τουλάχιστον για σήμερα» της απάντησε ο δημοσιογράφος.

Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ θεωρείται ότι είναι κόρη του Πούτιν από τη σχέση του με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, η οποία ήταν οικονόμος στο σπίτι του, ενώ εκείνος ήταν παντρεμένος με τη Λουντμίλα Αλεξάντροβνα – Σκρεμπνέβα. Ο Πούτιν δεν την έχει αναγνωρίσει.

Γεννήθηκε το 2003 και ζει στο Παρίσι ενώ είναι γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα ή Ελιζαβέτα Ολεγκόβνα Ρουντνόβα.

{https://twitter.com/nexta_tv/status/1996462171882918221}