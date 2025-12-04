Ο Aguila Saleh Issa απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ν. Κακλαμάνη να επισκεφθεί την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, κ. Aguila Saleh Issa.

«Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε μία περίοδο αλλαγών και σημαντικών κοινωνικών εξελίξεων», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. N. Κακλαμάνης και υπογράμμισε: «Στο πρόσωπό σας η Ελλάδα βλέπει έναν διαχρονικό φίλο και έναν κρίσιμο περιφερειακό εταίρο, με τον οποίο επιθυμούμε να οικοδομήσουμε ακόμη στενότερη συνεργασία».

Επισήμανε ακόμη, ότι: «Η Ελλάδα και η Λιβύη συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς που εκτείνονται βαθιά στον χρόνο. Από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή, οι λαοί μας αντάλλασσαν ιδέες, εμπορεύματα και πολιτισμό δημιουργώντας ένα πλέγμα σχέσεων που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στις κοινές μας αξίες».

«Στο πλαίσιο αυτό», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, «επιθυμούμε να ανανεώσουμε τον στενό και ειλικρινή διάλογο που είχαμε πάντα μαζί σας, με σκοπό την αναβάθμιση της διμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην ευρύτερη γειτονιά μας, προς όφελος των κρατών και των λαών μας».

«Υπό αυτές τις συνθήκες», συνέχισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας για την χώρα μου. Αναφέρομαι στο Τουρκολυβικό μνημόνιο του 2019 το οποίο δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιό σας. Αντιθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να ακυρωθεί πλήρως. Αυτό, Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, είναι προς το συμφέρον πρώτα της Λιβύης και μετά της Ελλάδος» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής και έκλεισε ως εξής:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την συνολική σας στάση στο ζήτημα αυτό και ιδιαιτέρως για την επιστολή που αποστείλατε στον κ. Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κάνοντας έκκληση για απόρριψη του μνημονίου».

Από τη πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με την σειρά του, εξήρε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο Κοινοβουλίων, οι οποίες στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις δημοκρατικές αξίες και στην κοινή δέσμευση για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή μας.

«Παραμένουμε πιστοί», συνέχισε ο Λίβυος Πρόεδρος, «στους φίλους μας και δεν ξεχνάμε την στήριξη της Ελλάδας στις πλημμύρες και την ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε σε μία τόσο δύσκολη στιγμή για την χώρα μου».

Στη συνέχεια ο κ. Aguila Saleh Issa ευχαρίστησε τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη για την εκπαίδευση που παρέχει η Ελλάδα σε στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής της Ανατολικής Λιβύης και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ολοκληρώνοντας ο Λίβυος Πρόεδρος, θέλησε κατά την συνάντηση να τονίσει ότι το Τουρκολυβικό μνημόνιο υπεγράφη το 2019 και δεν έχει λάβει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ.

Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ν. Κακλαμάνη να επισκεφθεί την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, επισφραγίζοντας μια μακρά και εποικοδομητική συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων.

Η Λιβυκή Αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τους Βουλευτές κ. Saeid Emgheib, κ. Ezzeldin Bourawi και κ. Muntasir Elhassi, τους Συμβούλους του Προέδρου, κ. Khaled Omar Altaieb και κ. Abdulhameed Alsafi και τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Προέδρου, κ. Idrees Imhemid Alfirjani.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρέστησαν, επίσης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, η Δ΄ Αντιπρόεδρος, κα Όλγα Γεροβασίλη, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Βασίλειος Μπαγιώκος και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου, Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης.