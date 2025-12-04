«Λουκέτο» στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας Byron, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση - Η λίστα με τα κλειστά σχολεία.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όλα τα σχολεία στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron. Παράλληλα «λουκέτο» αποφασίστηκε και σε πολλές περιοχές της επικράτειας με τους Δήμους να προχωρούν στην απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους. Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα και για τις επόμενες δύο ημέρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ταχεία επιδείνωση σε αρκετές περιοχές.

Η απόφαση για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στην Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5/12 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας. Επιπλέον, σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, θα παραμείνουν κλειστά τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο. Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dephifnavd75?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τα κλειστά σχολεία την Παρασκευή 5/12

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Από την Περιφέρεια Αττικής έχει γίνει γνωστό ότι, για αύριο θα παραμείνουν κλειστά, όλα τα σχολεία.

«Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία - Η επίσημη οδηγία

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι μπορεί το κύμα κακοκαιρίας και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που αναμένονται να οδήγησαν σε αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας για την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη όμως η οδηγία είναι αύριο τα μαθήματα να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ «αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. »

Οργή των γονέων: «Είναι απαράδεκτο να κλείνουν τα σχολεία με κάθε αφορμή αφού δεν υπάρχουν υποδομές»

Σε δήλωσή του ο Φίλιππος Φλουσκούνης, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής τονίζει ότι «Αυτό που προέχει αυτή την στιγμή είναι η ασφάλεια των μαθητών.

Θα έπρεπε όμως το 2025 να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολεία να μην κλείνουν με την πρώτη βροχή.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν έχει καύσωνα τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχει κλιματισμός, Όταν γίνεται σεισμός τα σχολεία για χρόνια παραμένουν "σεισμόπληκτα" π.χ. στο Αιγάλεω. Όταν βρέχει τα σχολεία κλείνουν γιατί πλημμυρίζουν σχολεία και δρόμοι και οι μαθητές φτιάχνουν γέφυρες με τα θρανία τους για να βγουν από τα πλημμυρισμένα προαύλια.Απαιτούμε εδώ και τώρα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια να ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να μεταφερθούν με ασφάλεια από και προς τα σχολεία τους. Απαιτούμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα ώστε τα παιδιά μας να μπορούν, χωρίς το εμπόδιο των φυσικών φαινομένων, να βρίσκονται με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο.»

Kλειστά όλα τα σχολεία στη Λακωνία

Σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Λακωνίας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Παρακαλούνται οι πολίτες και οι γονείς να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν νεότερες ενημερώσεις.

Κλειστά σχολεία στην Κάρυστο

Λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έκτακτων καιρικών φαινομένων οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές αύριο Παρασκευή 05/12/2025 ! Κλειστοί θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί.

{FxUfXTN7QKX56aAdLN6nmzcp96i5C4SArbjKjxtnJSfPjk8aarx3rifAGf9u2MiTl}

Κλειστά σχολεία και παιδικοί σταθμοί σε όλη την Κω

Με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, αναστέλλεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικής και γενικής αγωγής, και των μονάδων Προσχολικής Αγωγής, αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Ο Δήμαρχος Κω έλαβε τη σχετική απόφαση, για την προστασία και ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προβλέπεται να επικρατήσουν αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τις οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αλλά και να μην αποθέτουν σε δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια ογκώδη απορρίμματα και κλαδιά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων και πλημμυρών λόγω φραγής των φρεατίων ομβρίων.

Κλειστά σχολεία και σε Κύμη Αλιβέρι

Κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 όλα τα σχολεία του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται αύριο Παρασκευή, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες στον Δήμο μας, και μετά από σύσταση της Πολιτικής Προστασίας, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PQ5LwASLUi88zjhR7apccyt6PfYivhuVWPVvaHcJXdgWEF6gpEXNMMTarhajihxQl&id=100070906222410}

Κλειστά τα σχολεία στην Κατερίνη

Με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Κατερίνης, Γεώργιου Κοκαβίδη, ανακοινώνεται ότι: τα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο, Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο, Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

{https://www.facebook.com/admindimoskaterinis/posts/pfbid0bebZTik4T5TUDcS2AGSB4db9syBW3CEyp6zAmVydGh7q4uC2Zu15xtgqWUABh5zHl}

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο, Παρασκευή, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή. Σύμφωνα με τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα, η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η απόφαση ελήφθη με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ρύθμιση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ η δημοτική αρχή συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Κλειστά τα σχολεία στη Σαντορίνη (5/12)

Δεδομένου της πρόγνωσης για ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και κινδύνους στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών».

{https://www.facebook.com/santorinimunicipality/posts/pfbid033pBMSme7eEy3jEnBmqym1Tt38pnSLQR71DhtqPvtMCSQ1yTSqpa3KUbdjHCcFRTBl}

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο (5/12)

Κλειστά τα σχολεία της Τήλου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Δήμος Τήλου ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου αριθ. 422/2025 (Αρ. πρωτ. 7139/04-12-2025), όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με:

• τη νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων Δήμων σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών,

• το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

• τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για έντονα φαινόμενα στην περιοχή.

{https://www.facebook.com/tilosPR/posts/pfbid07c2ByBimKAjKKztaLxwqz99MAM82jf9QvtCSnJkkGLDRU9ZSAW4dVJqe2Q463WJLl}

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη (5/12)

Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

{https://www.facebook.com/Symichatbot/posts/1258327193006729?}

Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο (5/12)

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελλόριζο λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.