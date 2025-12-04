Η επίσημη ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, ιδιωτικών και δημοτικών εντός Αττικής.

Η απόφαση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη λόγω κακοκαιρίας Byron φέρνει «λουκέτο» και στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της περιφέρειας.

Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου οι δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί λόγω των αναμενόμενων ισχυρών καταιγίδων που θα πλήξουν την Αττική, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όπως τονίζεται από τους Δήμους η απόφαση για κλειστούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ήρθε ως συνέχεια και της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής να παραμείνουν αύριο κλειστά όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής.

Η εξαίρεση: Ανοιχτοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Νέα Ιωνία

Με νεότερη ενημέρωσή του ο Δήμος Νέας Ιωνίας επισημαίνει ότι οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

