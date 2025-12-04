Σε ετοιμότητα φορείς και κρατικός μηχανικός καθώς η κακοκαιρία Byron σαρώνει τη χώρα.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας λόγω της κακοκαιρίας Byron και μετά την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, απέστειλε προς όλους τους εποπτευόμενους φορείς οδηγία με τις απαραίτητες συστάσεις για επιφυλακή για την προστασία των ωφελουμένων και του προσωπικού των δομών εποπτείας του.

Όπως ενημερώνει σε σχετική ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Πέμπτη ειδική σύσκεψη υπό το συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων. Υπήρξε ενημέρωση για την επερχόμενη κακοκαιρία και συζητήθηκε η ανάγκη για λήψη σχετικών μέτρων για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία μας.

»Υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την ένταση των φαινομένων κατά τόπους και υπήρξαν οι αναγκαίες συστάσεις. Κατόπιν αυτών, θα θέλαμε να επιστήσουμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στις προσεχείς ώρες και μέρες, έτσι ώστε να βρίσκεστε στην αναγκαία επιφυλακή, προκειμένου να ληφθού όλα τα αναγκαία μέτρα για την καλύτερη προετοιμασία των φορέων/δομών των οποίων έχετε την ευθύνη, για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έπονται και προκειμένου να μην επέλθει κάποιος κίνδυνος για τους ωφελουμένους, αλλά και για το προσωπικό.

Για τις περιοχές, αλλά και τα χρονικά διαστήματα, που θα χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα από 26/11/2025 δελτία τύπου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου περιγράφονται ακριβώς τα ανωτέρω. Το φαινόμενο παρακολουθείται αρμοδίως, ανά 6 ώρες και παρακαλούμε και για τη δική σας μέριμνα, ειδικά όσον αφορά στην επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές (Δήμους, Περιφέρειες), που έχουν, ιδίως, την αρμοδιότητα της λήψης απόφασης που σχετίζεται με ενδεχόμενο κλείσιμο κάθε είδους δομών.

Παράλληλα ζητά:

- Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ενημερώσουν τους οικείους δήμους, προκειμένου στη συνέχεια οι τελευταίοι να ενημερώσουν τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, ήτοι παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, με την επισήμανση ότι οι εν λόγω μονάδες θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των βρεφών και νηπίων τόσο εντός της δομής και όσο κατά την μεταφορά τους από και προς την δομή, και

- Οι περιφέρειες να ενημερώσουν τις περιφερειακές τους ενότητες, προκειμένου στη συνέχεια οι τελευταίες να ενημερώσουν τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και τις παιδικές κατασκηνώσεις.

