Ο έκτος παίκτης στο μπάσκετ ή ο δωδέκατος στο ποδόσφαιρο αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα όταν αφορά τις ελληνικές ομάδες, αφού ο φίλαθλος κόσμος στα γήπεδά μας δίνει πάντα έναν πολύ πιο δυνατό παλμό, σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Αυτό το έχουν διαπιστώσει επανειλημμένως στο… πετσί τους οι αντίπαλοι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, όταν έρχεται η στιγμή να επισκεφτούν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ή το «Telekom Center» αντίστοιχα, γήπεδα στα οποία το sold out είναι στην ημερήσια διάταξη.



Κάτι ανάλογο πρόκειται να συμβεί και στην 14η αγωνιστική, στο πλαίσιο της οποίας οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε (Πέμπτη 04/12, 21:15) και οι Πράσινοι την αποκάλυψη της φετινής σεζόν, Βαλένθια (Παρασκευή 05/12, 21:15).



Η Interwetten.gr… δίνει ασίστ πίσω από την πλάτη για τις μάχες των δύο Αιώνιων με απόδοση 6.67, η οποία προκύπτει από συνδυασμό Bet Builder και παρολί με συνολικά τέσσερις επιλογές από τις αναμετρήσεις των ομάδων του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εργκίν Αταμάν.



Έχουμε και λέμε: Νίκη του Ολυμπιακού επί της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, να σημειωθούν κάτω από 162,5 πόντοι συνολικά και να πετύχει πάνω από 2,5 τρίποντα ο μονίμως «καυτός» Τάιλερ Ντόρσεϊ, μαζί με νίκη του Παναθηναϊκού επί των Βαλενθιάνων.



Εκτός από την Ευρωλίγκα, βεβαίως, η Ευρώπη παίζει και ποδοσφαιρική μπάλα, με την Interwetten.gr να μην κάνει… διακρίσεις και να προσφέρει αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.



Και, επειδή οι μέρες είναι γιορτινές, η Interwetten γιορτάζει διπλά, αφού συμπληρώνει και 35 χρόνια ζωής και το κάνει με έναν διαγωνισμό – ορόσημο *, που δεν θα έχει έναν και δύο, αλλά 35 νικητές!



Από την 1η έως και τις 15 Δεκεμβρίου, η εταιρεία που ξεκίνησε το ταξίδι της το 1990, μοιράζει απλόχερα εκπλήξεις και σας δίνει 35 λόγους για να το γιορτάσετε μαζί της. Και όταν λέμε εκπλήξεις, το εννοούμε. Αστερίσκους ή… ψιλά γράμματα δεν πρόκειται να βρείτε.



Το ταξίδι στη Βιέννη, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα 35 χρόνια πριν, πακέτο με εισιτήρια για αγώνα της Ραπίντ, η εκδρομή στις χιονισμένες Άλπεις για νυχτερινό αγώνα σκι του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η επίσκεψη στο Μόναχο για τον αγώνα μπάσκετ Μπάγερν – Παναθηναϊκού είναι οι «ναυαρχίδες» των δώρων της μεγάλης επετειακής γιορτής.



Μαζί με αυτά, iPhone 17, Playstation 5, εμφανίσεις της Liverpool FC, της μπασκετικής Μπάγερν, των New England Patriots, της Ραπίντ Βιέννης, και άλλα μοναδικά δώρα* συμπληρώνουν ένα παζλ 35 δώρων για ένα διαγωνισμό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στο παρελθόν.



