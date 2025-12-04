Με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη λόγω των επικείμενων έντονων φαινομένων της κακοκαιρίας Byron. Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι κλειστά θα παραμείνουν το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 4 Δεκέμβρη όλα τα Εσπερινά Σχολεία.

Η απόφαση για κλειστά σχολεία σε όλη την Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dephifnavd75?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι ««Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο. Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.»

Κλειστά σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας: Η ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

«Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία - Η επίσημη οδηγία

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι μπορεί το κύμα κακοκαιρίας και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που αναμένονται να οδήγησαν σε αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας για την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη όμως η οδηγία είναι αύριο τα μαθήματα να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ «αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. »

Οργή των γονέων: «Είναι απαράδεκτο να κλείνουν τα σχολεία με κάθε αφορμή αφού δεν υπάρχουν υποδομές»

Σε δήλωσή του ο Φίλιππος Φλουσκούνης, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής τονίζει ότι «Αυτό που προέχει αυτή την στιγμή είναι η ασφάλεια των μαθητών.

Θα έπρεπε όμως το 2025 να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολεία να μην κλείνουν με την πρώτη βροχή. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν έχει καύσωνα τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχει κλιματισμός, Όταν γίνεται σεισμός τα σχολεία για χρόνια παραμένουν "σεισμόπληκτα" π.χ. στο Αιγάλεω. Όταν βρέχει τα σχολεία κλείνουν γιατί πλημμυρίζουν σχολεία και δρόμοι και οι μαθητές φτιάχνουν γέφυρες με τα θρανία τους για να βγουν από τα πλημμυρισμένα προαύλια.Απαιτούμε εδώ και τώρα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια να ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να μεταφερθούν με ασφάλεια από και προς τα σχολεία τους. Απαιτούμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα ώστε τα παιδιά μας να μπορούν, χωρίς το εμπόδιο των φυσικών φαινομένων, να βρίσκονται με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο.»