Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τους 20 από τους 25 να δίνουν το παρόν στην χθεσινή εκδήλωση.

Ωστόσο φάνηκε, πως η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν έδειξε το ίδιο ή έστω αντίστοιχο ενδιαφέρον για την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου σήμερα στην Ολομέλεια.

Το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθησαν αρχικώς μόλις 5 βουλευτές. Οι Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας και Νίκος Παππάς.

Σε αυτούς προστέθηκε μετά από λίγο και ο Βασίλης Κόκκαλης, ωστόσο οι εντυπώσεις δεν αμβλύνθηκαν, καθώς η παρουσία των βουλευτών της Κ.Ο. την ώρα της παρέμβασης του προέδρου ήταν αποκαρδιωτική.

Και πως να μην είναι, όταν όσοι παρακολούθησαν τον Σωκράτη Φάμελλο, γέμιζαν ή δεν γέμιζαν ένα ταξί…

