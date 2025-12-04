Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως από την πρώτη ημέρα της εκλογής του δήλωσε «πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη» και πως «μίλησε με θάρρος για την υπέρβαση των κομματικών εγωισμών».

«Καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος στην Ολομέλεια της Βουλής, αποστροφή που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα και τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού προς τα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι «δεν αποτελούν μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος».

«Με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας. Και υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα, μία ξεκάθαρη πολιτική πρόταση για μία ενωτική δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία, με στόχο όχι μια καλύτερη αντιπολίτευση, αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση», πρόσθεσε με νόημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει ασκήσει κριτική στις καθυστερήσεις και τις ταλαντεύσεις, επιμένοντας ταυτόχρονα και στην ανάγκη για προοδευτική απάντηση στη δεξιά. «Επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αυτή είναι η απάντηση και η λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να ενώσει δυνάμεις και να διαμορφώσει ένα κοινό προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα», συμπλήρωσε.