Η τελευταία συναυλία της μπάντας που συμμάδεψε γενιές έρχεται από το Gagarin 205 στο Onassis Channel.

Η πέμπτη σεζόν του Stages A/LIVE ξεκινά με μια θρυλική συναυλία. Οι Last Drive ανεβαίνουν στη σκηνή για μια τελευταία βόλτα. Το αποχαιρετιστήριο live της μπάντας που έγραψε ιστορία στην ελληνική ροκ σκηνή έρχεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο Onassis Channel στο YouTube, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή.

«Μερικές φορές η δύση μοιάζει με ανατολή».



Με αυτή τη φράση, οι Last Drive αποχαιρέτησαν στη σκηνή του Gagarin 205 τον Μάρτιο του 2025 μια πορεία 42 χρόνων. Η ιστορική αυτή στιγμή επιστρέφει μέσα από το Stages A/LIVE και προβάλλεται στο Onassis Channel στο YouTube, για να συνεχίσει να παίζει εκεί όπου έζησε πάντα: στα αυτιά, στη μνήμη και στο συλλογικό φαντασιακό όσων τους ακολούθησαν.

Το καλοκαίρι του 2024, η ανακοίνωση των τελευταίων συναυλιών λειτούργησε σαν κάλεσμα σε κάτι που όλοι ήξεραν ότι κάποτε θα ερχόταν. Όχι μόνο ως αποχαιρετισμός στην “Drive Tribe” αλλά και ως μια υπόσχεση απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Αλέξης, ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Στέφανος, μαζί με πρώην μέλη που επέστρεψαν τον Μάρτιο του 2025 για μια τελευταία βόλτα στη σκηνή, δεν μπορούσαν να φανταστούν πως τα εισιτήρια θα εξαφανίζονταν μέσα σε λίγες ημέρες. Οι –αρχικά προγραμματισμένες– δύο συναυλίες έγιναν τελικά πέντε, όλες sold out και καθεμία με τη δική της ηλεκτρισμένη συγκίνηση.

Η τελευταία συναυλία των Last Drive προσγειώνεται από το Gagarin 205 στο Onassis Channel στο YouTube, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 21:00, κινηματογραφημένη από τον Χρήστο Σαρρή.

42 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, από τότε που μια ομάδα νεαρών με άγνοια κινδύνου, πάθος, θράσος, αφέλεια και ευγένεια άρχισε να ροκάρει όπως της υπαγόρευε το ένστικτο, τίποτα από την ουσία των Last Drive δεν είχε αλλοιωθεί. Το πάθος για τη μουσική αλλά και οι ποιότητες που τους κράτησαν ενωμένους, όπως η επιμονή, η φιλία, η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, οι αρχές, ο σεβασμός και η αγάπη, συνέχισαν να εκδηλώνονται χωρίς να προβάλλονται. Ήταν χαρακτηριστικά που λειτουργούσαν σχεδόν αυτόματα, σαν εσωτερικός μηχανισμός που δεν επιτρέπει λοξοδρομήσεις.



Τώρα ένας μεγάλος κύκλος έχει κλείσει, όπως έλεγαν οι ίδιοι λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Gagarin 205 τον Μάρτιο του 2025, με την ενέργεια της μηχανής να μετασχηματίζεται και να δίνει τις στροφές της σε άλλες ανάγκες, σε άλλα όνειρα και σε νέα, πολυεπίπεδα εγχειρήματα.



{https://youtu.be/ybFUGWn7TUk?si=U9dTgWm2ZSmgAPQ6}





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Audiovisual Producer: Έλενα Χωρέμη

Audiovisual Line Producer: Άντζυ Αυγέρη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

THE LAST DRIVE

Χρήστος Μιχαλάτος (Chris B.I.): τύμπανα

Γιώργος Καρανικόλας: κιθάρα, φωνή

Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K.): φωνή, μπάσο

Στέφανος Φλώτσιος: κιθάρα, φωνητικά

Θάνος Αμοργινός: κιθάρα, φωνητικά

Πάνος Κασιάρης (P.E.P.P.): κιθάρα, φωνητικά

Ηχοληψία (FOH): Τάσος Τσομπάνης

Ομάδα σκηνής: Jim Spliff, Δημήτρης Κατέβας, Πάνος Μαριολόπουλος, Νίκος Κετζέας, Μπάμπης Αμοργινός

Παραγωγή και επικοινωνία: Goodheart Productions

Οι The Last Drive ευχαριστούν: The Drive Tribe, Αχιλλέα Σταύρου, Χρήστο Λουκατάρη, Χριστιάννα Φινέ, Έλενα Κουβεριανού και όλη την ομάδα της Goodheart Productions, όλους τους εργαζόμενους στο Gagarin 205 και το συνεργείο βιντεοσκόπησης της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, Urban Studios, Άντα Θεοδωρακάκη, Άννα Νικολάου, Άννα Σφυρή, Ήρα Σταματοπούλου, Πέτρο Βούλγαρη, Beatniks Road Bar

GAGARIN 205

Υπεύθυνος Gagarin 205: Στέφανος Ελπιζιώτης

Ηχολήπτες: Δημήτριος Δημόπουλος, Γρηγόρης Πρασσάς

Φωτιστές: Μελίνα Ζερβάκη, Ιωάννης Χριστοδουλάκης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκηνοθεσία & Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρήστος Σαρρής

Βοηθός Σκηνοθέτη & Κάμερα: Δημήτρης Ζιβόπουλος

Εικονοληψία: Βάσια Αναγνωστοπούλου, Κοραλία Δογάνη, Φίλιππος Ζαμίδης, Ιωάννης Μυλωνάς, Νίκος Στάβερης

Τεχνικός υπεύθυνος: Γιώργος Ταλιάνης

Ρομποτικές κάμερες & DIT: Γιώργος Κολιός

Βοηθός Video Crew: Βασίλης Τσιώνης

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: DK Rental House, Rent Photo Video, Live On Air Productions

CINECRANE

Cablecam Camera Operator: Πάνος Τσίγκας

Cablecam Technicians: Στέλιος Τσιριγώτης, Νίκος Βουρλιώτης

Ηχογράφηση: Jacopo Fokas, Κώστας Ραγιαδάκος

Μείξη ήχου: Jacopo Fokas

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Γ. Σάρδης – Α10 Post Productions

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

Ευχαριστούμε θερμά τους Last Drive για την ευγενική παραχώρηση του αρχειακού τους υλικού.

Λίγα λόγια για τους Last Drive



Με τις ρίζες τους στο πανκ του ’77, οι Last Drive ξεπήδησαν στην Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του 1980 συγκεντρώνοντας γρήγορα ένα μικρό αλλά φανατικό κοινό με το εκρηκτικό τους μείγμα από γκαράζ ροκ, πανκ, σερφ και ροκαμπίλι.



Έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι που κράτησε πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Ο ήχος τους αποτυπώθηκε σε άλμπουμ όπως τα “Underworld Shakedown” (1986), “Heatwave” (1988), “Blood Nirvana” (1990), “Fuckhead Entropy” (1992) και “Subliminal” (1995). Παράλληλα, περιόδευσαν εκτεταμένα σε Ελλάδα και Ευρώπη, συνεργάστηκαν με θρύλους του παγκόσμιου rock ’n’ roll και κατέκτησαν ένα παγκόσμιο ακροατήριο. Οι δίσκοι τους κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο και σήμερα θεωρούνται μία αντιπροσωπευτική, αυθεντική φωνή του γκαράζ ροκ.

To 1995 οι Last Drive διαλύθηκαν και τα μέλη τους ακολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους. Την άνοιξη του 2007, δώδεκα χρόνια μετά τη διάλυσή τους, ξαναβρέθηκαν στη σκηνή του Gagarin 205, για μια νέα σειρά συναυλιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η απόφαση της επανασύνδεσής τους οδήγησε σε μια νέα «βόλτα» που κράτησε μέχρι το 2025 με πολλές εμφανίσεις, δύο εξαιρετικά άλμπουμ (“Heavy Liquid” και “The Last Drive”) και μια συνεχή δημιουργική παρουσία. Με ανανεωμένη ενέργεια, ακεραιότητα και μια γόνιμη σχέση αλληλεπίδρασης με την κοινότητά τους, το Drive Tribe, το συγκρότημα παρέμεινε σημείο αναφοράς για το ελληνικό underground, επηρεάζοντας νεότερες γενιές μουσικών και διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα του ανεξάρτητου rock ’n’ roll σε κάθε τους εμφάνιση.

GAGARIN 205 LIVE MUSIC SPACE



Το Gagarin 205 πήρε το όνομά του από τον πρώτο άνθρωπο που ταξίδεψε στο διάστημα και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, το 1961, τον κοσμοναύτη Yuri Alekseyevich Gagarin. Ο σημαντικός συναυλιακός χώρος άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό τον Σεπτέμβριο του 2002. Βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, στην οδό Λιοσίων 205, και έχει χωρητικότητα 1.200 ορθίων ή 600 καθήμενων. Εγκαινιάζοντας τη δραστηριότητά του στις 27 Σεπτεμβρίου του 2002, με την πρώτη σόλο εμφάνιση του Barry Adamson στην Ελλάδα, το Gagarin 205 Live Music Space έχει διανύσει ήδη 23 σεζόν λειτουργίας. Ο χώρος φιλοξένησε σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής αλλά και του ελληνικού χώρου, σε άρτιες παραγωγές. Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2.500 διαφορετικές εκδηλώσεις, που περιλάμβαναν συναυλίες από όλο το φάσμα της σύγχρονης ελληνικής και ξένης σκηνής, DJ sets, μουσικά και κινηματογραφικά φεστιβάλ, αφιερώματα σε σκηνοθέτες και προβολές ταινιών, πάρτι δισκογραφικών εταιρειών, κ.λπ. Με έναν μέσο όρο άνω των 100.000 εισιτηρίων ετησίως, το Gagarin 205 Live Music Space αποτελεί σημείο αναφοράς στον συναυλιακό και, γενικότερα, τον καλλιτεχνικό χάρτη της πρωτεύουσας.

STAGES A/LIVE



Το STAGES A/LIVE είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, που αντέδρασε άμεσα στις κλειστές σκηνές κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown για να υποστηρίξει έμπρακτα τις μουσικές σκηνές, τους μουσικούς και όσους βρίσκονται πίσω από τη σκηνή, σε μια δύσκολη συγκυρία απραξίας. Για τις σκηνές που είχαν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή, το Ίδρυμα Ωνάση εγκαινίασε μια ψηφιακή μουσική σκηνή, καθώς ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και η μουσική μας (δια)μορφώνει. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων ξαναζωντάνεψε με μοναδικές συναυλίες. Το STAGES A/LIVE έκανε πρεμιέρα στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση τον Ιανουάριο του 2021. Χιλιάδες μουσικόφιλοι έζησαν διαδικτυακά τα εκρηκτικά live των Nightstalker και των Ath Kids από το Gagarin 205, των Puta Volcano από το AN Club, των Θραξ Πανκc και του Μικρού Κλέφτη από το We Club, του Παύλος Παυλίδης Trio από το Principal Club Theater, των 63 High από το Eightball Club, των Bazooka από το Lab Art.

Από το 2022 το STAGES A/LIVE γιορτάζει τη μουσική και τους μουσικούς με απρόσμενα live από απρόσμενους χώρους στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Διατίθενται οι συναυλίες των Naxatras στο Ακόντισμα, των Planet Of Zeus στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, του Saske από το Κατάστημα Κράτησης στη Νιγρίτα Σερρών, του Ψαραντώνη στο Νερατζέ Τζαμί, τους Larry Gus και Μιχάλη Σιγανίδη στo Antart Studio, της Μαρίνας Σάττι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, της Pongo και των cumgirl8 στο -1 της Στέγης, της Σtella στο Cariocas Beach Bar στην παραλία του Σχίνου, τον Γιάννη Αγγελάκα και τους 100°C στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, τη Laura Jane Grace από το -1 της Στέγης, τους Joker/Two-Face από το Street Party της Στέγης.

Onassis Channel στο YouTube



Το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση εκπέμπει από την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη σε όλο τον κόσμο. Το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα. Παραστάσεις, συναυλίες, podcasts, συναντήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα. Η ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση φτιάχνει μια Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις.