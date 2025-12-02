The Offspring και Bad Religion έρχονται στην Πλατεία Νερού στις 7 Ιουλίου.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται ξανά τους The Offspring και τους Bad Religion, την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.



Δύο μπάντες–πυλώνες του αμερικανικού punk rock, με τεράστια ιστορία και επιρροή, συναντιούνται για μια ηλεκτρισμένη βραδιά ασταμάτητης έντασης, που προμηνύεται ήδη ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του καλοκαιριού.

Θυμίζουμε ότι η θρυλική μπάντα ανέβηκε στην ίδια σκηνή τον Ιούνιο του 2024, και ενώ είχαν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Οι The Offspring είναι ένα από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του σύγχρονου punk rock και από εκείνα που σφράγισαν ανεξίτηλα τον ήχο και την αισθητική των 90s. Προερχόμενοι από την Καλιφόρνια, κατάφεραν να μετατρέψουν την ωμή ενέργεια του punk σε παγκόσμιο φαινόμενο, με τραγούδια που συνδύαζαν εκρηκτικότητα, χιούμορ, ειρωνεία και κοινωνικό σχόλιο.

{https://youtu.be/QtTR-_Klcq8?si=9knECk_B996eFN8f}

Με δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες επιτυχίες στα charts παγκοσμίως και διαχρονικά anthems που εξακολουθούν να ξεσηκώνουν μουσικές αρένες και φεστιβάλ, οι The Offspring απέδειξαν ότι το punk μπορεί να είναι ταυτόχρονα ακατέργαστο και μαζικό, αυθεντικό και απολύτως διαχρονικό. Η χαρακτηριστική φωνή του Dexter Holland, τα κοφτερά riffs του Noodles και οι καυστικοί στίχοι δημιούργησαν έναν άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο που μίλησε σε περισσότερες από μία γενιές.

Το 2024, οι Αμερικανοί γιόρτασαν μαζί μας τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ανυπέρβλητου Smash, σε μία βραδιά που έχει ήδη βρει τη θέση της στη δεκαετή πορεία του Release Athens Festival. Τώρα, επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού με νέο δίσκο, το εξαιρετικό Supercharged, και την ίδια αστείρευτη διάθεση να μας υπενθυμίσουν γιατί το punk παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και εθιστικό.