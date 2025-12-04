Παρά τα εμπόδια, η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη «Black Friday» παρέμεινε σταθερή στο 81%, όπως και το 2024.

Η εφετινή «Black Friday» αποδείχθηκε αισθητά πιο αδύναμη για το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις (48%) κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κάμψη στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι για τις δύο στις τρεις επιχειρήσεις η πτώση δεν ξεπέρασε το 10%, η συνολική εικόνα ήταν απογοητευτική: το ποσοστό όσων δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση από τις επιδόσεις τους υπερδιπλασιάστηκε, αγγίζοντας το 38% έναντι 15% το 2024.

Η μειωμένη επισκεψιμότητα ενίσχυσε το αρνητικό κλίμα, καθώς πάνω από τις μισές επιχειρήσεις (54%) είδαν περιορισμένη κίνηση στα καταστήματά τους. Η κορύφωση του ενδιαφέροντος εντοπίστηκε κυρίως στο τριήμερο Παρασκευής – Σαββάτου – Κυριακής, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να αντισταθμίσει τη γενικότερη υστέρηση. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις κορυφώθηκαν στο ίδιο τριήμερο για το 30% των επιχειρήσεων, ενώ για το 28% η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου αποτέλεσε τη σημαντικότερη ημέρα. Παράλληλα, οι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το σύνολο των φθινοπωρινών πωλήσεών τους κινήθηκε στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι, γεγονός που υπογραμμίζει τις έντονες πιέσεις στον κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έξι στις δέκα επιχειρήσεις τόνισαν ότι δεν έλαβαν καμία διευκόλυνση από τους προμηθευτές στις τιμές των προϊόντων της «Black Friday», ενώ μόλις μία στις πέντε συμμετείχε και στη «Cyber Monday». Η αμφισβήτηση της αξίας της ίδιας της πρακτικής ενισχύεται, με το 64% των επιχειρήσεων να θεωρεί ότι ευνοεί κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες και τις διεθνείς πλατφόρμες, αφήνοντας σε μειονεκτική θέση τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Παρά τα εμπόδια, η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη «Black Friday» παρέμεινε σταθερή στο 81%, όπως και το 2024. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις υιοθέτησαν προσφορές καθ’ όλη την εβδομάδα, ενώ μία στις τέσσερις επέκτεινε τις εκπτώσεις σε όλο τον Νοέμβριο. Οι εκπτώσεις κινήθηκαν κυρίως στο εύρος 31%–40%, με το 31% των επιχειρήσεων να επιλέγει μειώσεις 21%–30%. Ενδεικτικό της πίεσης που δέχεται η αγορά είναι ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις προχώρησε σε εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα της, ενώ το 28% μείωσε τιμές ακόμη και σε νέες παραλαβές. Το ηλεκτρονικό και πλαστικό χρήμα κυριάρχησε στις συναλλαγές, με τη χρήση μετρητών να συνεχίζει την πτωτική πορεία της.

Στο πεδίο της προβολής, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) βασίστηκαν στα διαφημιστικά μηνύματα της βιτρίνας, ενώ τα social media διατήρησαν ισχυρή παρουσία στις προωθητικές ενέργειες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, τόνισε ότι τα στοιχεία «επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία του τζίρου στο λιανικό εμπόριο» τόσο για τη φετινή Black Friday όσο και για ολόκληρο το φθινόπωρο. Όπως υπογράμμισε, παρά τις γενναίες και παρατεταμένες προσφορές, η αγορά δεν πέτυχε την αναμενόμενη τόνωση, με τους εμπόρους πλέον να στρέφουν τις ελπίδες τους στην εορταστική περίοδο για μια πολυπόθητη αντιστροφή στο τέλος του 2025.