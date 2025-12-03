Η συμφωνία, αξίας άνω των 3,6 δισ. ευρώ, αποτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο αμυντικών εξαγωγών στην ιστορία του Ισραήλ.

Το Ισραήλ πρόκειται να ολοκληρώσει σήμερα Τετάρτη την παράδοση του αντιβαλλιστικού συστήματος Arrow 3 στη Γερμανία, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια άλλη χώρα θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση σε αυτό το υψηλής τεχνολογίας στρατιωτικό μέσο.

Η σύμβαση μεταξύ των κυβερνήσεων Ισραήλ και Γερμανίας υπογράφηκε πριν από λίγο περισσότερο από δύο χρόνια και αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ισραήλ. Η αξία της ξεπερνά τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνει συστήματα εκτόξευσης, πυρομαχικών και ραντάρ.

Το Arrow 3 ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες προμήθειες της Γερμανίας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η οποία ανάγκασε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Για το Ισραήλ, το σύστημα αποτέλεσε το νο.1 αμυντικό εργαλείο έναντι του Ιράν - με το οποίο αντάλλαξε πυραυλικές επιθέσεις για 12 ημέρες τον Ιούνιο - και της παραστρατιωτικής ομάδας Χούθι.

Το σύστημα, που παράγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, θα αναπτυχθεί στη βάση αεροπορίας Holzdorf, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του Βερολίνου, με περαιτέρω θέσεις να ακολουθούν στα βορειοδυτικά και νότια της χώρας.

«Το σύστημα παραδόθηκε στη Γερμανία στην ώρα του τους τελευταίους μήνες, πριν από την εκπαίδευση επί τόπου των αξιωματικών της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, παρά τις προκλήσεις που έφερε ο πόλεμος», δήλωσε ο Μποάζ Λέβι, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής Israel Aerospace Industries, σε συνέντευξή του.

Η IAI είναι ο κύριος ανάδοχος για την ανάπτυξη του Arrow 3, με τις Rafael Advanced Defense Systems και Tomer - επίσης ιδιοκτησία του ισραηλινού κράτους - να παίζουν μικρότερο ρόλο.

«Έχουμε ενσωματώσει όλα τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στο γερμανικό σύστημα Arrow», δήλωσε ο Λέβι, αναφερόμενος στη μάχη πολλαπλών μετώπων που προέκυψε από την επίθεση της Χαμάς το 2023 στο Ισραήλ και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα.

Σημειώνεται πως το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έχει δηλώσει ότι ο ρυθμός αναχαίτισης του Arrow 3 κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν ήταν 86%.

«Περασμένα ξεχασμένα» για την Γάζα

Η Γερμανία, μακροχρόνιος σύμμαχος του Ισραήλ, στήριξε το δικαίωμα της χώρας να απαντήσει στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά έγινε ολοένα και πιο επικριτική καθώς ο πόλεμος στη Γάζα προχωρούσε και ο θάνατος και η πείνα εξαπλώνονταν στην Παλαιστινιακή περιοχή.

Το Βερολίνο επέβαλε εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων τον Αύγουστο, αλλά ήρε τους περιορισμούς μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός δύο μήνες αργότερα.

Οι δύο πλευρές εργάζονται έκτοτε για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να επισκεφθεί το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο για να συναντήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου - στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στο Ισραήλ τους τελευταίους μήνες.

«Οι ισραηλινο-γερμανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες, αλλά ακόμη και οι σύμμαχοι έχουν περιστασιακές διαφωνίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της IAI, Λέβι. «Αναμένω ότι θα υπάρξουν περισσότερες συμφωνίες και περαιτέρω συνεργασίες στο μέλλον».

Η γερμανική κυβέρνηση έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το Arrow 4, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία «πολύ σύντομα», δήλωσε ο Λέβι.

