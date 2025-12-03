Με την ενεργοποίηση της 13ης απόφασης έγκρισης πίστωσης, το πρόγραμμα προχωρά στην καταβολή συνολικού ποσού 1.264.939,29 ευρώ προς 748 δικαιούχους.

Σε νέα καταβολή ενισχύσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις προχωρά σήμερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και επιταχύνοντας την ανανέωση του στόλου με οχήματα μηδενικών ρύπων.

Με την ενεργοποίηση της 13ης απόφασης έγκρισης πίστωσης, το πρόγραμμα προχωρά στην καταβολή συνολικού ποσού 1.264.939,29 ευρώ προς 748 δικαιούχους. Από αυτά, τα 943.020,74 ευρώ κατευθύνονται σε 649 φυσικά πρόσωπα που ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ επιπλέον 321.918,55 ευρώ αποδίδονται σε 99 νομικά πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον και από τον επιχειρηματικό τομέα. Συνολικά, με τη σημερινή πληρωμή επιδοτούνται 760 ηλεκτρικά οχήματα.

Η συγκεκριμένη εκταμίευση εντάσσεται στη συνεχόμενη ροή πληρωμών του προγράμματος, το οποίο από τον Ιούνιο του 2024 έχει καταβάλει ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει τη σταθερή απήχηση της δράσης και τον ταχύ ρυθμό μετάβασης των Ελλήνων οδηγών στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» παραμένει ένα από τα βασικότερα εργαλεία πολιτικής για την ενίσχυση της βιώσιμης μετακίνησης, με το υπουργείο να προχωρά σταδιακά σε νέες εγκρίσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες αιτήσεις. Η συνέχιση των πληρωμών αναμένεται να συντηρήσει το θετικό μομέντουμ της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και να συμβάλει στην ανανέωση του ελληνικού στόλου με σύγχρονες, καθαρές τεχνολογίες.