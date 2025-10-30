Παρότι ο προϋπολογισμός είχε ήδη εξαντληθεί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα συνέχισε να δέχεται αιτήσεις χωρίς επίσημη ενημέρωση.

Η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξελίχθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο για εκατοντάδες πολίτες, οι οποίοι, ενώ προχώρησαν στην αγορά οχήματος και υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», τελικά δεν έλαβαν την προβλεπόμενη επιδότηση.

Παρότι ο προϋπολογισμός είχε ήδη εξαντληθεί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα συνέχισε να δέχεται αιτήσεις χωρίς επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες για καταναλωτές που επένδυσαν σε ηλεκτρικά Ι.Χ. Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για περίπου 2.000 άτομα που έχασαν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στην πλατφόρμα, οι πόροι του προγράμματος ανέρχονταν σε 7,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,35 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις ιδιωτών. Το ενδεχόμενο νέας χρηματοδότησης παραμένει ανοικτό και θα κριθεί από την πορεία απορρόφησης των υφιστάμενων κονδυλίων, με τους θιγόμενους να αναμένουν απαντήσεις και λύσεις από την Πολιτεία.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά την επανεκκίνηση του τρίτου κύκλου του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2025, με πρόσθετη χρηματοδότηση 11 εκατ. ευρώ, η οποία όμως απορροφήθηκε άμεσα. Παρά ταύτα, η υποβολή αιτήσεων συνεχίστηκε έως τις 30 Ιουνίου, χωρίς να υπάρχει σαφής προειδοποίηση για την εξάντληση των πόρων, ενώ η διαδικασία προϋπέθετε την προηγούμενη αγορά του οχήματος. Η μόνη ειδοποίηση που εμφανιζόταν στην πλατφόρμα ήταν γενική επισήμανση για πιθανές μεταβολές στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω στις 31 Ιουλίου, όταν κοινή υπουργική απόφαση όρισε ως επιλέξιμες μόνο τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 7 Ιουνίου και μετά, αποκλείοντας όσες έγιναν στο διάστημα από 17 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου. Ταυτόχρονα, η μέγιστη επιδότηση μειώθηκε από τα 9.000 στα 3.000 ευρώ για αγορές έως το τέλος Ιουνίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και η καταβολή προκαταβολής πριν από την κρίσιμη ημερομηνία θεωρήθηκε λόγος απόρριψης της αίτησης.

Ήδη περισσότεροι από 400 πολίτες έχουν κινηθεί νομικά κατά του Δημοσίου, συμμετέχοντας σε ομαδικές αγωγές, ενώ έχει δημιουργηθεί και διαδικτυακή κοινότητα με την ονομασία «Αδικημένοι Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Ο αριθμός όσων εξετάζουν να προσφύγουν δικαστικά αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Ευθύνες αποδίδονται και σε εταιρείες αυτοκινήτων, οι οποίες συνέχισαν, σύμφωνα με καταγγελίες, να προβάλλουν τα ηλεκτρικά τους μοντέλα με αναφορά σε επιδοτήσεις, ενώ γνώριζαν ότι οι πόροι είχαν εξαντληθεί. Δεν καταγράφηκε κανένας έλεγχος ή παρέμβαση από το υπουργείο Μεταφορών ή τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Την υπόθεση έχει θέσει υπό διερεύνηση και ο Συνήγορος του Πολίτη, επισημαίνοντας σοβαρές δυσλειτουργίες, μεταξύ των οποίων η απουσία αριθμού πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την προτεραιότητα και τη νομιμότητα της διαδικασίας. Η Αρχή κάλεσε την Πολιτεία να διασφαλίσει διαφάνεια και αξιοπιστία, προτείνοντας ένταξη αιτήσεων βάσει σειράς υποβολής σε περίπτωση απελευθέρωσης νέων πόρων.

Το υπουργείο Μεταφορών από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονταν αυτόματα όταν εξαντλούνταν τα διαθέσιμα κονδύλια, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε αιφνίδια διακοπή ή αποκλεισμός. Ωστόσο, το μοντέλο του προγράμματος, που απαιτούσε την αγορά του οχήματος πριν από την αίτηση, άφησε εκτεθειμένους τους καταναλωτές που κινήθηκαν χωρίς ξεκάθαρη και επίσημη πληροφόρηση.