Το ΣΔΟΕ και το ρήγμα στον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών

«Μετά την προσωπική ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βολές κατά ΣΔΟΕ και κυβέρνησης εξαπέλυσε με γραπτή ανακοίνωση και η πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών».

Αυτό σημειώνουν στο Dnews τα μέλη του Συλλόγου που υπέγραψαν την σημερινή ανακοίνωση και η οποία φέρει συγκεκριμένες υπογραφές, και όχι της Μαρίας Καρυστιανού. Η ανακοίνωση μάλιστα προέκυψε μετά από σύσκεψη του Συλλόγου και επισημαίνεται πως ότι και να κάνει η κυβέρνηση, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Πλέον και από ότι φαίνεται μέσα στον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών υπάρχουν… δύο κόσμοι.

Ε.Κ.