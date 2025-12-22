«Δεν τρομοκρατούμαστε – συνεχίζουμε τον αγώνα για την αλήθεια» τονίζουν τα λοιπά μέλη του ΔΣ του Συλλόγου διαχωρίζοντας τη θέση τους από την Μαρία Καρυστιανού.

Σε ανακοίνωσή της η πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών χωρίς να περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που υπογράφουν η Μαρία Καρυστιανού, καταγγέλλουν τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στο γραφείο του Συλλόγου, σημειώνοντας ότι η ενέργεια αυτή συνέπεσε με την προσπάθεια συμμετοχής τους ως υποστηρικτές της κατηγορίας στη δίκη για τις αλλοιώσεις και καθυστερήσεις στο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, την ημέρα που ο Σύλλογος επεδίωκε να γίνει δεκτός ως υποστηρικτής της κατηγορίας στη δίκη που αφορά αλλοιώσεις και καθυστερήσεις στο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο ΣΔΟΕ προχώρησε σε έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου. Τα μέλη του ΔΣ υποστηρίζουν ότι, αν και δεν θεωρούνται υπεράνω ελέγχου, η χρονική σύμπτωση του ελέγχου στέλνει σαφές μήνυμα εχθρικής στάσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Η ανακοίνωση τονίζει: «Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, είναι μακριά γελασμένοι. Δεν τρομοκρατούμαστε! Δε σταματάμε! Συνεχίζουμε!»

Τα μέλη του ΔΣ διαμηνύουν ότι, παρά τη συγκυρία, δεν πρόκειται να τρομοκρατηθούν και δε σταματούν τον αγώνα τους για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το δυστύχημα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν τη δράση τους.

Σε κάθε περίπτωση η ανακοίνωση της πλειοψηφίας του Συλλόγου των Τεμπών με την απουσία της υπογραφής της Μαρίας Καρυστιανού εγείρει ερωτήματα για το πώς θα συνεχιστεί η πορεία του Συλλόγου. Το μόνο δεδομένο είναι ότι οι εκλογές για το νέο ΔΣ είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις θα κρίνουν τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα ηνία αλλά και την εκπροσώπηση του Συλλόγου.

Τι αναφέρει η δήλωση

Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα «παιχνίδια» με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας! Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι. Δεν τρομοκρατούμαστε! Δε σταματάμε! Συνεχίζουμε!

