Σε μια χώρα όπου η φράση «θα σου στείλω το ΣΔΟΕ» αποτελεί διαχρονική απειλή των εκάστοτε κυβερνώντων, αρκεί η θεσμική ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ για να αρθεί η δυσπιστία των πολιτών;

Η είδηση ότι η ΑΑΔΕ κάνει έλεγχο στα οικονομικά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Το θέμα βγήκε από αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή στο Dnews την Κυριακή. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο έλεγχος του κλιμακίου της στα γραφεία του Συλλόγου της έγινε κατόπιν γραπτής καταγγελίας. Η υπηρεσία δεν αποκαλύπτει το όνομα του προσώπου που έκανε την καταγγελία. Διέρρευσε όμως ότι δεν πρόκειται για τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος επανειλημμένα είχε ζητήσει από την εκπομπή του αυτόν τον έλεγχο. Τα στοιχεία που ζήτησε η ΑΑΔΕ (βιβλίο εσόδων-εξόδων, αποδείξεις, καταστατικό) θα παραδοθούν από το Σύλλογο στις 9 Γενάρη.

Καρυστιανού και ΑΑΔΕ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε έντονα, προσδίδοντας πολιτική σκοπιμότητα στην ενέργεια της ΑΑΔΕ. Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 ανέφερε: «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό».

Η Καρυστιανού προσέθεσε: «Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο».

«Κύκλοι» της ΑΑΔΕ απάντησαν στην Καρυστιανού επισημαίνοντας: «Δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων. Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο».

Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση με νέα ανάρτησή της: «Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, δήλωσε χθες η ΑΑΔΕ, χωρίς βέβαια να απαντάει στα ερωτήματα που την καίνε. Πλην όμως εμείς είμαστε αυτοί που αληθινά πολεμάμε για την εφαρμογή του νόμου σε Ελλάδα και Ευρώπη και βέβαια για να παρακαμφθεί η ασυλία και η ατιμωρησία των Υπουργών για τα κακουργήματα που διαπράττουν».

Η Καρυστιανού σημείωσε ακόμα: «Βλέπω όμως ότι πέρα από τους υπουργούς, το σύστημα έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του διοικητή και των μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ατιμωρησία τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους! Τα έχουν προβλέψει όλα!».

Εσωτερικές αντιπαραθέσεις

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ συμπίπτει χρονικά με τις αντιπαραθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού με άλλους συγγενείς θυμάτων. Πέρα από την κόντρα με τον Νίκο Πλακιά (ο οποίος μάλιστα έχει αφήσει υπονοούμενα για τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου), η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου κράτησε αποστάσεις από την απόφαση της Καρυστιανού να κατέλθει στον εκλογικό στίβο.

Στο θέμα επανήλθε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης οποίος υποστήριξε: «Είναι ηθικό το θέμα πρέπει να παραιτηθεί (ΣτΣ. από τον Σύλλογο). Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά μπαίνει σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργός όπως Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι κτλ., της φορτώνουν τα μυαλά. Φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε».

Τα ερωτήματα

Είναι προφανές ότι οι έλεγχοι στα οικονομικά κομμάτων και συλλόγων είναι αναγκαίοι σε μια δίκαιη και διαφανή κοινωνία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα της ΑΑΔΕ εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Ερωτήματα που τίθενται ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχει κανείς για το εκλογικό κατέβασμα της Μαρίας Καρυστιανού. Συγκεκριμένα:

Είναι άραγε συμπτωματικό ότι η έρευνα γίνεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση της Καρυστιανού ότι θα κατέβει στις εκλογές; Σε μια χώρα όπου η φράση «θα σου στείλω το ΣΔΟΕ» αποτελεί διαχρονική απειλή των εκάστοτε κυβερνώντων, αρκεί η θεσμική ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ για να αρθεί η δυσπιστία των πολιτών;

Η δυσπιστία αυτή δεν ενισχύεται από το γεγονός ότι ο έλεγχος γίνεται τώρα και όχι πχ μετά τη μεγάλη συναυλία του Συλλόγου στο Καλλιμάρμαρο τον Οκτώβριο του 2024 που έγινε sold out;

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις καταγγελιών για παράνομο πολιτικό χρήμα η ΑΑΔΕ έχει δείξει τέτοια ζέση για επιτόπιους ελέγχους;

Δεν είναι εύλογη η απορία γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην καταγγελία σε βάρος του Συλλόγου σε μια χώρα όπου θεωρείται αυτονόητο από τους πάντες ότι τα πραγματικά έξοδα των εκλογικών αγώνων υπερβαίνουν πάντοτε εκείνα που δηλώνονται;

Και δεν είναι κάπως προκλητικός ο ισχυρισμός ότι στη σημερινή Ελλάδα «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου», όταν όλες οι μεγάλες υποθέσεις των τελευταίων ετών (από τα Τέμπη έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ) έχουν γενικεύσει την αίσθηση ότι η πολιτική και οικονομική ελίτ είναι υπεράνω του νόμου;

Ξαναλέμε ότι ο έλεγχος είναι ευπρόσδεκτος για να μην υπάρχουν σκιές. Το ζήτημα όμως είναι αν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια μεταχείριση από το κράτος. Και δεν την έχουν.