Στηρίζεται προφανώς στις αναρτήσεις Πλακιά - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 την περασμένη Παρασκευή, την ώρα που στη Λάρισα είχε ξεκινήσει η δίκη για τα βίντεο και τον Τερεζάκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews.

Οι τρεις άνδρες του ΣΔΟΕ ζήτησαν όλα τα στοιχεία για τα οικονομικά του Συλλόγου.

Επειδή όμως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλειπαν στη Λάρισα για τη δίκη, οι άνδρες του ΣΔΟΕ συμφώνησαν σε ημερομηνία και θα λάβουν τα στοιχεία στις 9 Ιανουαρίου.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση της αναρτήσεις Πλακιά για κακοδιαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

Δεν είναι πάντως λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για στοχοποίηση του Συλλόγου και του κινήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση, αλλά και για στοχοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού ενόψει τυχόν ίδρυσης κόμματος.