Δεν δημοσιοποιείται το όνομά του.-Τι ζητάει η ΑΑΔΕ στον έλεγχο- Γιατί θα γυρίσει μπούμερανγκ η πολιτική στοχοποίηση της Καρυστιανού.

Σε γραπτή καταγγελία για τα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Συγγενών των Τεμπών 2023 στηρίχτηκε η ΑΑΔΕ για την «έφοδο» στα γραφεία του Συλλόγου. Το όνομα του προσώπου που προχωρά στην καταγγελία και ζητάει την έρευνα δεν δημοσιοποιείται, ούτε το έγγραφο, ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον πού στηρίζει το αίτημά του.

Όπως είναι σε θέση να σας αποκαλύψει σήμερα η στήλη, η αντιπροσωπεία που επισκέφτηκε την Παρασκευή τα γραφεία του Συλλόγου, ζητάει τρία πράγματα:

Πρώτο, το Καταστατικό του Συλλόγου.

Δεύτερο, τον κατάλογο εσόδων-εξόδων.

Και τρίτο, τις αποδείξεις.

Όπως σας ενημέρωσε το Dnews που αποκάλυψε την Κυριακή το θέμα (ΕΔΩ) τα στοιχεία θα δοθούν στο κλιμάκιο της ΑΑΔΕ στις 9 Ιανουαρίου.

ΥΓ1: Αρμόδιες πηγές μας ενημερώνουν πως όχι, δεν είναι ο Άρης Πορτοσάλτε που έκανε στην ΑΑΔΕ την καταγγελία. Ο γνωστός δημοσιογράφος περιορίζεται άλλωστε να το ζητάει εδώ και μέρες και να «πιέζει» γι΄ αυτό μέσω της εκπομπής του.

ΥΓ2: Υπάρχουν βέβαια και οι καταγγελίες Πλακιά. Και εδώ θα έχει ίσως ενδιαφέρον το παρασκήνιο.

ΥΓ3: Δεν χωρά αμφιβολία πως πολιτικός στόχος της όλης μεθόδευσης είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Συγγενών Τεμπών 2023 Μαρία Καρυστιανού. Η χρονική συγκυρία του ελέγχου με την αναγγελία ίδρυσης κόμματος από τη «μάνα των Τεμπών» μόνο τυχαία δεν είναι. Εκείνο που δεν σκέφτονται οι «εγκέφαλοι» του Μαξίμου είναι πως έτσι δίνουν και άλλους πόντους στην Καρυστιανού. Και το κυριότερο, θυμίζουν σε όσους τυχόν έχουν ξεχάσει ποιος είναι εκείνος που επιχειρεί πάσα θυσία -και με τη συνδρομή δικαιοσύνης και κάποιων ανεξάρτητων αρχών- να συγκαλύψει τις τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για το έγκλημα των Τεμπών. Και αυτό είναι το μεγάλο τίμημα που θα πληρώσει για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση...