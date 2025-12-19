Η Μαρία Καρυστιανού αποτύπωσε για ακόμη μία φορά τη δυσπιστία της για την δικαιοσύνη εντός συνόρων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης για τα «χαμένα βίντεο» από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που σχετίζεται με τη φονική τραγωδία στα Τέμπη. Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη βιντεοεπιτήρηση.

Οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται κατά πλειονότητα στην αίθουσα, ενώ οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τα μπλόκα για όσους μεταβαίνουν στη Λάρισα για τη δίκη. Η Μαρία Καρυστιανού, φτάνοντας στα δικαστήρια, δήλωσε:

«Δεν ταλαιπωρήθηκα από τα αγροτικά μπλόκα, πιο πολύ ήταν η ομίχλη. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, δεν μας ενόχλησε καθόλου η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό. Η αστυνομία ήταν εξυπηρετική».

Ερωτηθείσα για τις προσδοκίες της από τη δίκη, τόνισε: «Επειδή έχω και την πικρή χθεσινή ανάμνηση από τον κ. Τριαντόπουλο, κρατώ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη. Μου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει φερθεί σωστά».

Όταν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν να αποβληθούν οι συγγενείς και οι υποστηρικτές τους από την αίθουσα, η Καρυστιανού απάντησε: «Να μην ακούσουμε εμείς τίποτα, μάλιστα. Εμείς θα καταδικαστούμε να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας. Ο καιρός έχει γυρίσματα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών, και από την ανάκριση και από τις πολιτικές ευθύνες, θα γίνει από την αρχή σωστά, με ελεύθερους δικαστές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δίκη συνεχίζεται, με τους συγγενείς να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Wdc_lm9qrc0}

Πηγή: Larissanet.gr