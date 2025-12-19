Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 136 σάκους, οι οποίοι περιείχαν 4 τόνους κοκαΐνης.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες από το φορτίο κοκαΐνης που προσπάθησε να μεταφέρει από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη ο γνωστός ως «Έλληνας Εσκομπάρ». Η Δίωξη Ναρκωτικών (ΔΑΟΕ) παρακολουθούσε την επιχείρηση, ενώ το ναρκόπλοιο οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο στον προβλήτα του λιμανιού της Μαρτινίκα. Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά εντοπίστηκαν 136 σάκοι, που περιείχαν 4 τόνους κοκαΐνης, σε μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις της τελευταίας δεκαετίας στην περιοχή.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν το μέγεθος του φορτίου και τη συντονισμένη δράση των διωκτικών αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στο δίκτυο διακίνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df26urnry3xd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Τι υποστήριξε για το φορτίο κοκαΐνης

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο κατονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» μαζί με άλλα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τη μεταφορά κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης, κατονομαζόμενος ως «Έλληνας Εσκομπάρ», που το 2004 συνελήφθη και καταδικάστηκε μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του, αλλά ότι το είχε μεταβιβάσει σε άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο και συνελήφθη.

Στο μεταξύ, προφυλακιστέα κρίθηκαν άλλα τρεις από τους συνολικά πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της διακίνησης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης με τελικό προορισμό την Ευρώπη. Κατά πληροφορίες, ο μεγαλοβαρόνος είχε επιφορτιστεί με την στρατολόγηση πληρωμάτων, τον εντοπισμό και την προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών, που θα μετέφεραν τις ουσίες, ενώ σε δεύτερο χρόνο αναλάμβανε μέσω επαγγελματιών και τη διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας, διατηρώντας επαφές με εμπόρους ναρκωτικών. ρχές, που ερευνούσαν την υπόθεση «Ίππαλος», ο συλληφθείς εγκέφαλος καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοση των ναρκωτικών στους παραλήπτες, έχοντας ταυτόχρονα τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Στενό ρόλο στο κύκλωμα είχε και ένας 73χρονος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη, αλλά και ένας 38χρονος, ο οποίος μεριμνούσε για τη διάθεση και την προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών, ενώ βοηθούσε και σε τεχνικές εργασίες και έκδοση εγγράφων. Μάλιστα ο συγκεκριμένο εκτιμάται ότι ήταν υποχείριο του βαρόνου ναρκωτικών, ο οποίος διατηρούσε εταιρικά σχήματα για να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών, μαζί με άλλα δύο άτομα, έναν 61χρονο κι έναν 42χρονο, με τους οποίους είχαν ιδρύσει εταιρείες-βιτρίνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1i6mj1jec1?integrationId=40599y14juihe6ly}