Ο 45χρονος είχε στη κατοχή του πάνω από 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα 45 ετών προχώρησαν στελέχη της ΔΑΟΕ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών την Τετάρτη 4/2, ο οποίος εισήγαγε ναρκωτικά στη χώρα μας μέσω του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, μετά από έρευνες για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών εντοπίστηκε ο 45χρονος, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ελλάδα, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς στη χώρα μας από την Ταΐλάνδη.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του στο χώρο των αφίξεων βρέθηκαν 31 νάιλον συσκευασίες, με συνολικά 32 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Ο 45χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.