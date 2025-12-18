Το παραπεμπτικό βούλευμα προσδιόριζε σε 50 εκατ. τη ζημιά στην περιουσία της ΕΒΖ.

Με πλήρη απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η πολύκροτη υπόθεση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε πρώην προέδρους και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας.

Στο εδώλιο είχαν καθίσει διοικήσεις της περιόδου 2007–2015, αλλά και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας. Το παραπεμπτικό βούλευμα απέδιδε ζημία ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ στην ΕΒΖ.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη το 2016, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά της τότε διοίκησης για διαχειριστικές και οικονομικές ατασθαλίες προηγούμενων ετών. Ωστόσο, μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν οι ισχυρισμοί ότι δεν υπήρξε συναυτουργική δράση μεταξύ των διοικήσεων, ούτε παραβίαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης. Αντίθετα, κρίθηκε πως έγιναν προσπάθειες περιορισμού της ζημιάς, η οποία χαρακτηρίστηκε μη διαχειρίσιμη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή ζάχαρης, οι οποίοι επιβάρυναν καθοριστικά τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και συνέβαλαν στην οικονομική της κατάρρευση.

