Τη βίαιη προσαγωγή δύο εκ των νέων μαρτύρων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών διέταξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας καθώς παρότι ενημερώθηκαν για την κλήτευση τους δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Σε αντίθεση με άλλους μάρτυρες που δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός τους, στους δύο συγκεκριμένους παραδόθηκε ή θυροκολλήθηκε η κλήση τους. Έτσι και οι δυο θα προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου στις 9 Ιανουάριου ενώ τους επιβλήθηκε πρόστιμο για λιπομαρτυρία ύψους 500 ευρώ και για τα λοιπά έξοδα 200 ευρώ. Πρόκειται για πρόσωπα που συνδέονται με τις εμπλεκόμενες εταιρίες στην υπόθεση.

Στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε πάντως κανένας από τους προσφάτως κλητευθέντες μάρτυρες και μόνο ο Αιμίλιος Κοσμίδης (γνωστός ως «κρεοπώλης») ενημέρωσε ότι θα προσέλθει για να καταθέσει αύριο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατέθεσε ως μάρτυρας ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου ο οποίος αναφέρθηκε στην έρευνα του για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο δημοσιογράφος εξήγησε πως εμπλέκεται στην υπόθεση η κυπριακή εταιρεία Santinomo, συμφερόντων του κατηγορούμενου Φ. Μπίτζιου. «Τον Δεκέμβριο του 2021 η συνάδελφος μου Ελίζα Τριανταφύλλου μου έδωσε ένα υλικό από τη Meta. Ήταν εκθέσεις που αναφέρονταν σε συγκεκριμένο λογισμικό. Μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν 310 domain names εκ των οποίων τα 42 είχαν κατάληξη. Πολύ μεγάλο νούμερο για την Ελλάδα. Στις αρχές Ιανουαρίου 2022 που ζήτησε ραντεβού ο συνάδελφος μου Θανάσης Κουκάκης. Η Ελίζα στο άρθρο της είχε αναφέρει μια συγκεκριμένη εταιρία» είπε ο μάρτυρας.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, οι εταιρείες αυτές εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την ίδρυση της Santinomo στην χώρα. «Η Santinomo είναι συμφερόντων Μπίτζιου, γνώριζε τον Λαβράνο και μέσω Λαβράνου γνώριζε και Δημητριάδη, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού» ,σημείωσε.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως από το 2020 το κακόβουλο λογισμικό άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτατα και μόνο στην Ελλάδα υπήρχε συμμετοχή μετόχου. «Τι μπορούσε να προσφέρει ο μέτοχος στην Intellexa; Όταν κάνεις αυτή τη δραστηριότητα απαιτείται να έχεις πολιτική προστασία. Η Santinomo πωλούσε πολιτική προστασία» ανέφερε συγκεκριμένα ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Ξέρετε εάν η επιλογή των στόχων ήταν πρόσωπα του κύκλου ενδιαφερόντων των κατηγορουμένων;

Μάρτυρας: Μπορεί. Υπήρχε δυσκολία στη διάκριση τι ήταν δημόσιο και τι ιδιωτικό. Υπάρχουν δεκάδες σύζυγοι και ερωμένες επιχειρηματικών παραγόντων. Δεν είναι διακριτό το δημόσιο με το ιδιωτικό εκεί πέρα, αν ο άνθρωπος ετοίμαζε μία δουλειά με το δημόσιο ή τον θέλαμε για να ετοιμάσουμε μία δουλειά με τον εαυτό μας.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε πως μετά από ένα άρθρο με τον τίτλο «το κράτος ξέρει» άρχισε να έχει ο ίδιος φυσική παρακολούθηση. «Δεν κρυβόντουσαν. Τελείωσε όταν άρπαξα ένα κύριο και του είπα ποιος σε έχει βάλει εσένα. Πήρα ένα ανώτατο στέλεχος υπηρεσιών πληροφοριών και μου είπε ενδιαφέρονται και άλλες υπηρεσίες για σένα».

Ο Τάσος Τέλλογλου τόνισε ότι «όταν δεν εμφανιζόταν η Intellexa, εμφανιζόταν η Krikel και ανάποδα» ενώ πρόσθεσε «το πρώτο που μας είπαν οι άνθρωποι από την Intellexa ήταν οι εξαγωγές, πως ερχόταν οι άνθρωποι από το Μπαγκλαντές και χρησιμοποιούσαν ένα χώρο για προσευχή στο ελληνικό για δεκαπέντε μέρες. Τους ενδιέφερε μόνο να πουλάνε.»

Ο Τάσος Τέλλογλου αναφέρθηκε στα τρία μέτρα προστασίας που λήφθηκαν μία ημέρα πριν την αποκάλυψη της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. «Το ιδιωτικό αεροπλάνο που χρησιμοποιούσε ο Ντίλιαν παρκαρίστηκε στο Τελ Αβίλ για τρεις μήνες, ο Μπίτζιος βγήκε από τη μετοχική σύνθεση της Intellexa και το προσωπικό άρχισε να αραιώνει, ήταν τρία μέτρα προστασίας» είπε ο μάρτυρας.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα εάν τα CD πήγαιναν στο γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, ο μάρτυρας απάντησε «Συνήθως η ΕΥΠ και η αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΛΑΣ την επόμενη ημέρα που κάνουν τη δουλειά ενημερώνουν την πολιτική ηγεσία.»

Εισαγγελέας : Αντίστοιχα τα cd με τον Λαβράνο πήγαιναν και στον Δημητριάδη;

Μάρτυρας : Ξέρω ότι για τις απομαγνητοφωνήσεις ενημερώνονταν η πολιτική ηγεσία την επόμενη μέρα.

Εισαγγελέας : Άρα, δεν ξέρετε θετικά αλλά εκτιμάτε ότι ενημερωνόταν.

Mάρτυρας: Ναι.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της υποστήριξης της κατηγορίας για το βαθμό γνώσης για την υπόθεση, του τότε γ.γ. του Πρωθυπουργού, είπε «πως θα ήταν δύσκολο να μην είναι σε γνώση του κ.Δημητριάδη, δε θα έκανε καλά τη δουλειά του».