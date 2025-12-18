Ο Άκης Πετρετζίκης, συνεχίζει το πιο γευστικό food tour στο χριστουγεννιάτικο Βουκουρέστι. Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 20:45.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από το υπέροχο χριστουγεννιάτικο Βουκουρέστι, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 20:45.

Στο νέο επεισόδιο του «Akis’ Food Tour», ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει μέχρι τη μαγευτική πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Σαν βγαλμένο από σελίδες χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, το Βουκουρέστι, αλλιώς και «Μικρό Παρίσι της Ανατολής», υπόσχεται να μας συναρπάσει με τις τεράστιες γιορτινές αγορές, τις φωταγωγημένες πλατείες και τις κάθε λογής παραδοσιακές λιχουδιές που κάνουν το ταξίδι του πραγματικά αξέχαστο.

Για να πιάσει αμέσως τον παλμό της πόλης, ο Άκης συνοδεύει τον μάγειρα Adrien Alexe στην παλαιότερη και μεγαλύτερη λαϊκή αγορά της Ρουμανίας, το Obor. Ανάμεσα σε πολύχρωμους πάγκους γεμάτους φρέσκα προϊόντα, πεντανόστιμα κρέατα, αλλαντικά και τυριά, συγκεντρώνουν όλα τα υλικά που θα τον μυήσουν στην αυθεντική, παραδοσιακή ρουμάνικη κουζίνα.

Προσεγγίζοντας την πιο καλλιτεχνική πλευρά του Βουκουρεστίου, ο Άκης επισκέπτεται ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Με οικοδεσπότη του τον πολυβραβευμένο σεφ Radu Ionescu ζει μία ανεξίτηλη γαστρονομική εμπειρία, μαθαίνοντας παράλληλα πολύτιμα κομμάτια απ’ την ιστορία της χώρας. Επόμενη στάση του ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο εστιατόριο που συνδυάζει παράδοση και δημιουργικότητα.

Με φόντο υπέροχες τοιχογραφίες που φανερώνουν τη βαθιά σύνδεση με τις ρίζες του, ο χαρισματικός σεφ Petru Sorin Cucu προσφέρει στον Άκη την περίφημη σούπα ciorba de burta που σε «ξαναζωντανεύει» και παγωτό με γεύση κόλλυβα!

Στην Πλατεία Πανεπιστημίου, ο παθιασμένος food blogger Cristi Dandes αποκαλύπτει στον Ακη το street food Βουκουρεστίου: δεκάδες καντίνες, αρώματα που σε μαγνητίζουν και δυνατές γεύσεις που ξυπνούν όλες του τις αισθήσεις.

Στην εμβληματική πλατεία Συντάγματος όπου στήνεται κάθε χρόνο μία από τις ωραιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, χάνεται ανάμεσα σε στολισμένα περίπτερα και χειροποίητα στολίδια, ενώ δε χάνει την ευκαιρία να δοκιμάσει φρεσκοψημένα παραδοσιακά γλυκά!

Η περιήγηση στην πόλη περνάει από το πανέμορφο και καταπράσινο πάρκο Χεραστράου με την υπέροχη λίμνη, πριν καταλήξει στο μικρό αλλά θαυματουργό μπιστρό Crocant.

Εδώ ο Άκης γεύεται την πλέον αγαπημένη σούπα των Ρουμάνων και τολμά να ζεσταθεί πίνοντας παλίνκα, ένα εξαιρετικά δυνατό απόσταγμα από δαμάσκηνα. Και σαν να μην έφταναν οι γευστικές εκπλήξεις, ο ‘Ακης δοκιμάζει κάτι για πρώτη φορά στη ζωή του: να σταθεί πάνω σε παγοπέδιλα και να παίξει χόκεϊ επί πάγου. Φόβος, γέλια, προσπάθειες, νίκες – όλα σε ένα παγωμένο σκηνικό που προκαλεί, διασκεδάζει και προσφέρει γερές δόσεις αδρεναλίνης.

Πριν αποχαιρετήσει την πόλη, ο Άκης ζει την πιο ζεστή στιγμή του ταξιδιού: ένα πλούσιο οικογενειακό τραπέζι που θυμίζει έντονα ελληνικό ρεβεγιόν. Ο Τάσος και η Κρίνα Πετρόπουλος ανοίγουν το σπίτι τους, μοιράζονται ιστορίες, γέλια και παραδοσιακές γεύσεις, ενώ όλοι μαζί μας εύχονται Καλά Χριστούγεννα!

Μη χάσετε αυτή τη γιορτινή περιπέτεια του Akis’ Food Tour, που είναι γεμάτη γεύσεις, αρώματα και χριστουγεννιάτικη μαγεία!

