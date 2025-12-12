Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής. Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου στις 21:30.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια.

Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από τη Νότια Κυνουρία, την ιστορική Τσακωνιά, αύριο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 21:30, έναν τόπο όπου οι πέτρες έχουν μνήμη, οι γεύσεις χαρακτήρα και η φύση ένταση που σε καθηλώνει.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του Akis’ Food Tour με τον Άκη Πετρετζίκη

Με φόντο το άγριο τοπίο του Πάρνωνα και τη θάλασσα που «αγγίζει» το Λεωνίδιο, ξετυλίγεται ένα οδοιπορικό γεμάτο νοστιμιά, παράδοση και συναντήσεις που μένουν χαραγμένες στην καρδιά.

Το ταξίδι του Άκη ξεκινά απ’ το Λεωνίδιο, που στέκει στη σκιά ενός απότομου κατακόκκινου βράχου και βρέχεται από θάλασσα.

Ο Άκης μυείται στην ουσία της τσακώνικης φιλοξενίας, μαθαίνει για την πανάρχαια τσακώνικη διάλεκτο και γεύεται την ιδιαίτερη νοστιμιά της τσακώνικης μελιτζάνας.

Σε ένα από τα παλαιότερα καφενεία της περιοχής απολαμβάνει χειροποίητο παγωτό καϊμάκι, ενώ στο ιστορικό Αρχοντικό Τσικαλιώτη κάνει ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο.

Ο δρόμος τον οδηγεί στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γυναικών Λεωνιδίου, όπου οι γυναίκες του τόπου του δείχνουν βήμα-βήμα πώς φτιάχνεται το περίφημο γλυκό μελιτζανάκι, με μαεστρία που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Με προορισμό τον ορεινό Κοσμά, ο Άκης ανεβαίνει στο ποδήλατο και διασχίζει το συγκλονιστικό φαράγγι του Δαφνώνα. Πυκνά έλατα, επιβλητικοί βράχοι και η αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας τον συνοδεύουν μέχρι το «μπαλκόνι της Κυνουρίας».

Στην πανέμορφη πλατεία του χωριού δοκιμάζει βραστή γίδα, άγρια αποξηραμένα χόρτα και μια ρεβυθάδα που θα θυμάται για καιρό, ενώ ανακαλύπτει πως εδώ τα μελομακάρονα δεν είναι χριστουγεννιάτικη συνήθεια αλλά γεύση… τεσσάρων εποχών.

{https://www.youtube.com/watch?v=GnLhrbsCfmI}

Στη Βασκίνα, ένα μικρό χωριό με ελάχιστους κατοίκους, η μοναδική εν λειτουργία ταβέρνα γίνεται σημείο συνάντησης για ντόπιους αλλά κι επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο. Ζυμωτό ψωμί, ντόπια κρέατα στον ξυλόφουρνο και οι παραδοσιακές γκόγκες - τα χαρακτηριστικά «σκαστά» μακαρόνια της Τσακωνιάς - συνθέτουν ένα γεύμα αυθεντικό και καθησυχαστικό, σαν να σε φιλεύει η οικογένειά σου.

Στον παραθαλάσσιο Τυρό, ο Άκης γνωρίζει τη μακραίωνη τέχνη του αργαλειού και δοκιμάζει να υφάνει με κλωστές από πρόβειο μαλλί. Από τα χέρια στον αργαλειό, περνά στο πιάτο: φρέσκο ψάρι από τα νερά του Μυρτώου, αλλά και μια πρωτόγνωρη γευστική εμπειρία: φρέσκα αυγά και κιμάς κόκορα από το τοπικό εκτροφείο.

Το πλούσιο σε εικόνες και γεύσεις ταξίδι του ολοκληρώνεται στα Μέλανα, ένα χωριό που διαφυλάσσει πεισματικά τον τσακώνικο χαρακτήρα του. Στην αυλή μιας γιαγιάς που όλοι θα θέλαμε να έχουμε, ο Άκης φτιάχνει χυλοπίτες και τραχανά, ενώ λίγο αργότερα, στο καφενείο-παντοπωλείο της πλατείας, βρίσκεται μπροστά σε ένα τραπέζι στρωμένο με γενναιοδωρία, μεράκι, άρα και πεντανόστιμο φαγητό.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του Akis’ Food Tour!

Με αυθεντικές γεύσεις, τοπικές ιστορίες και εμπειρίες που συνδέουν τον ταξιδιώτη με τον τόπο, ο Άκης Πετρετζίκης ανακαλύπτει μια Νότια Κυνουρία που συγκινεί, εμπνέει και… ανοίγει την όρεξη.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία! Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.