Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα.

Το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, πριν και μετά.

Η γνωστή influencer, με τον σύντροφό της, Σάκη Τανιμανίδη, έχουν αποκτήσει δίδυμα κορίτσια, την Αριάνα και τη Φιλίππα και συχνά μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά, η Χριστίνα Μπόμπα, θέλησε να κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο 2021, όταν βρισκόταν στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ στις επόμενες φωτογραφίες, έδειξε το σώμα της πριν και μετά.

Την ανάρτησή της «έντυσε» με μία συγκινητική λεζάντα στην οποία μιλάει για το γυναικείο σώμα:

«Πόσο απελευθερωτικό είναι να φροντίζεις το σώμα σου επειδή το αγαπάς και όχι επειδή θέλεις να το αλλάξεις. Κάθε φάση ένα ορόσημο. Κάθε αλλαγή μια ιστορία. Το γυναικείο σώμα δεν είναι ίδιο σε κάθε περίοδο της ζωής και αυτό είναι το μεγαλείο του.

Κάθε «ατέλεια» είναι απόδειξη ότι έζησα, ότι μεγάλωσα, ότι έφερα ζωή, ότι συνεχίζω. Και σήμερα με προσέχω όχι γιατί δεν μου αρέσω, αλλά γιατί με αγαπάω».

