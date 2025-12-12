Νέο επεισόδιο, κάθε Σαββατοκύριακο στον Alpha.

«Τρομεροί γονείς», αυτό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 20:00, με διπλό επεισόδιο!

Η Λουκία ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Χάρη, ο Στέφανος έχει τις αντιρρήσεις του, η Ναταλία δεν ξέρει τι φόρεμα να βάλει στον γάμο και τα μικρά παιδιά της οικογένειας Στεφανίδη… εξαφανίζονται!

H Λουκία έρχεται στο σπίτι το Στέφανου πρωί πρωί και τους αναγγέλλει ότι παντρεύεται με τον Χάρη (Κώστας Κόκλας) τον συμμαθητή της.

Ο Στέφανος δεν θέλει ούτε να το ακούσει. Δε θέλει να του πάρει άλλος τη μαμά. Μάταια προσπαθεί να βρει συμμάχους μέσα στην οικογένεια.

Στο τηλέφωνο του Θωμά έρχεται μήνυμα από κάποια άγνωστη κοπέλα που του ζητάει να βρεθούν. Ο Θωμάς σκέφτεται να πάει παίρνοντας μαζί και την Ντίνα.

Η Λουκία παίρνει τα παιδιά μαζί με την φίλη τους Ισμήνη και τους πηγαίνει σε Virtual Reality. Θα της κάνουν το χατίρι να συναινέσουν στον γάμο που ετοιμάζει η Λούκια;

Ο γάμος ετοιμάζεται και μάλιστα πολύ ιδιαίτερος. Ο Στέφανος έχει ξαναγυρίσει στις αμφιβολίες του ενώ η Ναταλία ψάχνει να βρει τι φόρεμα θα φορέσει.

Όλα προχωράνε όπως σχεδιάστηκαν εκτός από κάτι εξαιρετικά ξαφνικό και αναπάντεχο. Τα δυο μικρά παιδιά της οικογένειας, ο Άλεξ και ο Ερμής εξαφανίζονται.

Όλοι σκέφτονται το χειρότερο και όταν αργούν να γυρίσουν και οι υποψίες στρέφονται στην απαγωγή η Λουκία πέφτει λιπόθυμη και μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Εκεί καταλαβαίνει πόσο σημαντική θέση έχει η οικογένειά της. Που θα την οδηγήσουν οι αμφιβολίες της; Στο γάμο ή στην επιστροφή στην οικογένειά της;

Guest: Κώστας Κόκλας (Χάρης)