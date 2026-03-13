«Να μ’ αγαπάς» - Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.

Ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα και ο Μάκης δέχεται να γίνει δότης, υπό όρους…

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 80

Ο Λευτέρης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Άννα και, με τη βοήθεια της Φωτεινής, επιλέγει τελικά το οικογενειακό κειμήλιο της γιαγιάς τους ως δαχτυλίδι αρραβώνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Άγγελος κάνει ένα γενναιόδωρο δώρο στη Φωτεινή, χαρίζοντάς της τη δική της κλινική. Όμως η χαρά επισκιάζεται από την αποκάλυψη: ο Μάκης είναι συμβατός δότης. Κι ενώ ο Θεόφιλος δηλώνει έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα, ο Μάκης αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το νεφρό του.

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 81

Το λαμπερό πάρτι για τα γενέθλια του Θεόφιλου συγκεντρώνει φίλους και εχθρούς στο ίδιο σπίτι. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εντάσεις υπόγειες και η αγωνία για τη μεταμόσχευση διάχυτη.

Ο Μάκης αποφεύγει τα βλέμματα, ενώ ο Θεόφιλος παλεύει με τον φόβο για το αύριο. Τη στιγμή που σβήνει τα κεράκια, η Νικαίτη παίρνει τον λόγο και καλεί τον Μάκη μπροστά σε όλους. Ένα μυστικό ετών έρχεται στο φως και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο…

Και ενώ βγαίνει στο φως η αλήθεια, ο Μάκης αρνείται να δώσει το νεφρό του… Ο Άγγελος είναι αινιγματικός και σκεπτικός απέναντι στη Ζωή και ο Λευτέρης κάνει μια ρομαντική πρόταση γάμου στην Άννα.

{https://www.youtube.com/watch?v=wuRtW9uSkec}

«Να μ' αγαπάς»: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 82

Ο Θεόφιλος ξυπνά στην Εντατική, δίπλα του ο Μάκης. Τον ευχαριστεί. Όταν μαθαίνει τους όρους που έβαλε ο Μάκης… παγώνει. Ο Χάρης αρχίζει να κινείται παρασκηνιακά για να ακυρώσει αν όχι όλη, τουλάχιστον μέρος της συμφωνίας. Ο Λευτέρης προσπαθεί να πείσει την Άννα να τον συγχωρέσει.

Ο γιατρός καλεί πειγόντως τον Ορφέα. Υπάρχει μια απρόβλεπτη αντίδραση του οργανισμού, και δεν διευκρινίζει αν αφορά τον λήπτη ή τον δότη. Ένα νέο πρόσωπο που θα αναλάβει την φροντίδα του Θεόφιλου, θα ταράξει και πάλι τις ισορροπίες στο σπίτι των Καλλιγά.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 83

Ο Θεόφιλος μιλά με τον Μάκη. Η συνομιλία τους είναι ψυχρή, τελειώνει με ένα αμφίσημο «Θα τα πούμε όταν σταθώ στα πόδια μου».

Ο Μάκης κάνει την πρώτη του κίνηση ισχύος μέσα στο σπίτι, ενώ η Στυλιανή αρχίζει να αλλάζει και ως συμπεριφορά αλλά και εμφανισιακά, προκαλώντας την ειρωνεία της Σοφίας και του Χάρη.

Η Σοφία συνεχίζει τις παρασκηνιακές κινήσεις, ο Άγγελος κάνει μία ακόμα κίνηση ματ, ενώ μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο θα φέρει πρόσωπο με πρόσωπο τον Ορφέα με την Φωτεινή.

