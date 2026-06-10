Μία συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η σημερινή ημέρα για την Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθώς ο μεγάλος της γιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του και επιστρέφει στο σπίτι του.

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για το γεγονός, σημειώνοντας μάλιστα το πόσο γρήγορα πέρασαν τα τέσσερα χρόνια που ο γιος της σπούδαζε.

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μία φωτογραφία του νεαρού με σκοπό να μοιραστεί ορισμένα από τα συναισθήματά της.

Στο στιγμιότυπο έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι πέρασαν 4 χρόνια απ’ την μέρα που έφυγε για σπουδές και τώρα τελείωσες!! Καινούργια πίστα τώρα παιδί μου. Καλώς ήρθες αγάπη μου. Σ’ αγαπώ».