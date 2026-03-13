Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Το Σόι Σου».

«Το Σόι Σου», Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Ο Σάββας λίγο πριν το έμφραγμα και η Λυδία αναζητά βοηθό… στα νέα επεισόδια.

Στο επεισόδιο της Πέμπτης 19 Μαρτίου

Η Λυδία ακούει κατά λάθος τη Χαρά να λέει στον Νάσο «ήταν η πρώτη μου φορά» και στο σπίτι των Χαμπέων επικρατεί πανικός!

Στην ιδέα και μόνο, πως η σχέση των δύο νέων δεν είναι πια πλατωνική, η Λυδία και ο Σάββας χάνουν την ψυχραιμία τους. Και πριν προλάβουν να το χωνέψουν, μια ύποπτη κοκκινίλα στον λαιμό της Σάντρας έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους τους.

Είναι πλέον πεισμένοι πως και οι δύο κόρες τους έχουν «προχωρήσει»! Σάββας, Μιχάλης και Βαγγέλης αναλαμβάνουν δράση και στήνουν κανονική ανάκριση στον Νάσο, αποφασισμένοι να μάθουν τα πάντα!

Την ίδια ώρα, η Μπέλα, ως αυτόκλητη προοδευτική θεία, προσπαθεί να ψαρέψει τη Χαρά και τη Σάντρα. Μόνο που, αντί η Μπέλα να καταφέρει να ρίξει τους τόνους, ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά!

«Το Σόι Σου»: Στο επεισόδιο της Παρασκευής 20 Μαρτίου

Η Λυδία αποφασίζει να ζητήσει αύξηση από την Παπαδροσοπούλου, λόγω φόρτου εργασίας.

Όμως αντί για αύξηση, της φορτώνει και μια βοηθό, που θέλει να της βάλει τα δυο πόδια, σε ένα παπούτσι! Η Λυδία για να την ξεφορτωθεί, λέει ψέματα πως έχει μια φίλη με περισσότερα προσόντα.

Παράλληλα οι Ζουζουνέλς πιάνουν κουβέντα με μια γειτόνισσα τους, την Πέπη (Τραϊάνα Ανανία), άκρως ελκυστική, αλλά καταρρακωμένη από το χωρισμό της.

Όταν η Λυδία την αντικρίζει, καταλαβαίνει πως μόνο εκείνη ταιριάζει στην περιγραφή που έδωσε και αποφασίζει να την παρουσιάσει στην Παπαδροσοπούλου ως βοηθό της.

Αλλά η Πέπη, εκτός από την εμφάνιση, δεν πληροί κανένα κριτήριο! Έτσι η οικογένεια συσπειρώνεται και… η εκπαίδευση της Πέπης ξεκινά!

Θα καταφέρει η Πέπη να πείσει την Παπαδροσοπούλου και να πάρει τη θέση της βοηθού;