Στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, μια αιφνιδιαστική επίσκεψη της Παυλίνας βάζει μπουρλότο στη σχέση Δημήτρη - Ελένης, ο Νίκος συγκρατεί με δυσκολία τη ζήλεια του προς την Βιργινία και ο Ηρακλής έρχεται πολύ κοντά με τη Τζένη.
Επεισόδιο 16: «Η ευτυχία των άλλων»
Η Παυλίνα κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, που πέφτει σαν κοτρόνα στα ήρεμα νερά της σχέσης Δημήτρη - Ελένης, που επιτέλους κυλάει όμορφα αλλά τώρα θα βρεθεί σε νέο κίνδυνο.
Η Βιργινία βρίσκεται στη μέση όταν ο Νίκος θα έρθει στα χέρια με τον Μανώλη, ενώ ο Ηρακλής, σοκαρισμένος που ο Στέλιος δεν του μιλάει, έχει χάσει πια τη δύναμη του και είναι στα χέρια της Τζένης να τον πείσει να συνεχίσει τον αγώνα για την επιμέλεια του Στέλιου.
Τέλος, ο Νίκος συνεχίζει να έχει ανασφάλειες που θα τον οδηγήσουν στην απόφαση να βγει για ένα ποτό με τον Δημήτρη, σε μια νύχτα που προμηνύει πολλές καταστροφές. Και ήρθε η ώρα για δυο πονεμένες ψυχές να βρουν καταφύγιο ο ένας στον άλλο κάνοντας έρωτα...
Πως θα αντιμετωπίσει ο Δημήτρης τα νέα για την πατρότητα του Βίκτωρα; Θα μπορέσει να φανεί αντάξιος στο νέο του ρόλο ή θα επιστρέψει στη σαγήνη της παλιάς του ζωής;
Θα πλακωθούν τελικά Νίκος-Μανώλης; Κι αν ναι, ποιος θα νικήσει και τι έχει να πει για όλα αυτή Η ΒΙΡΓΙΝΙΑ;!
Θα καταφέρουν Δημήτρης-Ελένη να μείνουν πιστοί στην υπόσχεση τους να μην εγκαταλείψουν τη σχέση τους με την πρώτη δυσκολία ή θα τα διαλύσει όλα η αιφνιδιαστική επίσκεψη της Παυλίνας;
Θα καταφέρει η Τζένη να πείσει τον Ηρακλή να συνεχίσει τον αγώνα για τον Στέλιο;
Τι θα οδηγήσει τον Νίκο στην εντελώς λάθος απόφαση να βγει για ποτό με τον Δημήτρη;
Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!».
Νέο επεισόδιο: Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 21:00