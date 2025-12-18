Σήμερα στις 21:00 έρχεται ο ημιτελικός του GNTM με μία δοκιμασία και ένα λαμπερό party. Την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, ο μεγάλος τελικός. Ποιος θα αναδειχθεί;

Το GNTM 2025, είναι ένα βήμα πριν από τον μεγάλο τελικό και οι διαγωνιζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απαιτητικές δοκιμασίες, ιδιαίτερα concepts και αυστηρή κριτική.

Στην αρχή του φετινού πρότζεκτ, κατάφεραν να ξεχωρίσουν 19 άτομα που κατά τη διάρκεια της ροής του παιχνιδιού απέδειξαν πως δικαίως οι κριτές τους επέλεξαν για να βρεθούν στη βίλα του διαγωνισμού.

Η κριτική επιτροπή φέτος, έδειξε ένα πιο «σκληρό» πρόσωπο και απαρτίζεται από τον Λάκη Γαβαλά, με το χιούμορ και τις γνώσεις του, τον Άγγελο Μπράτη, πιστό φίλο του GNTM και τον Έντι Γαβρηιλίδη, που με την εμπειρία του προσθέτει ένα διαφορετικό ύφος στο show.

Φυσικά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρότζεκτ καθώς όλες οι φωτογραφίσεις και οι δοκιμασίες είναι προϊόν δικής της έμπνευσης.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε ρόλο κλειδί, κατάφερε να βοηθήσει τα μοντέλα, να δεθεί συναισθηματικά μαζί τους και να αναδείξει τις χάρες και τα ταλέντα του καθ’ ενός.

Super ήρωες πάνω σε νταλίκα, βοσκοί και βοσκοπούλες, ερωτευμένα ζευγάρια και θεοί του Ολύμπου, σέρφερς, ιδιωτικοί υπάλληλοι και εγκληματίες ήταν μόνο μερικά από τα κόνσεπτ των φετινών δοκιμασιών, που τα μοντέλα κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν, ενώ σε κάθε επεισόδια επισκέπτες – έκπληξη, έδιναν απλόχερα τις γνώσεις τους.

Από την πρώτη αποχώρηση, μέχρι και την χθεσινή, οι εκπλήξεις δεν σταματούν να έρχονται, καθώς φέτος, το πρότζεκτ γράφτηκε από την… αρχή.

GNTM 6: Ποιοι θα αγγίξουν την κορυφή;

Οι εντάσεις, ο ανταγωνισμός και η ζήλια, είναι συναισθήματα που κορυφώθηκαν μέσα στο παιχνίδι, με την Ειρήνη να δείχνει συχνά τη «σκοτεινή» πλευρά της στο πρόσωπο της Ξένιας και τον Ανέστη να βρίσκεται συχνά στο κάδρο του ανταγωνισμού.

Ο Νάρκισσος και ο Σάββας, υπήρξαν δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του show, καθώς φάνηκε αρκετές φορές πως ένας από τους δύο ήταν η «πέτρα του σκανδάλου».

Είναι αλήθεια κάτι τέτοιο ή πρόκειται για ένα «καλοστημένο παιχνίδι» μεταξύ των διαγωνιζόμενων και αποτέλεσμα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς;

Παρ’ όλα αυτά, ένας έρωτας γεννήθηκε μέσα στο παιχνίδι! Για ποιους χτυπάει η καμπάνα;

Ο λόγος για την Ειρήνη και τον Εντουάρντο, ο οποίος σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast» αποκάλυψε πως οι δυο τους, είναι πλέον ζευγάρι, έξω από τα πλαίσια του διαγωνισμού.

Το φλερτ ωστόσο που υπήρξε μεταξύ τους, έκανε τον αδερφό του Έντι, τον Ανέστη, να ανησυχεί, κάτι το οποίο οι δυο τους είχαν συζητήσει επανειλημμένος.

Ήταν τελικά ο έρωτας του Εντουάρντο προς την Ειρήνη, η αιτία πίσω από την μειωμένη απόδοσή του;

Ποιοι έχουν μείνει στο σπίτι του GNTM;

Ραφαηλία, Ξένια, Ειρήνη, Γιώργος, Ανέστης και Μιχάλης, έχουν φτάσει ένα βήμα πριν από την τελική πεντάδα, ενώ σήμερα αναμένεται να αποχωρήσουν δύο πρόσωπα δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο του τέσσερις finalist.

Η Ραφαηλία, λοιπόν έχει βρεθεί πολλές φορές στην κορυφή, ωστόσο έχει γευτεί και την ήττα καθώς η πορεία της ήταν ανοδική, όχι όμως πάντοτε σταθερή.

Η Ξένια, εκρηκτική και δυναμική φαίνεται να μπαίνει στο πλατό και να το κατακτά, ξεχωρίζοντας πολλές φορές από τους συμπαίκτες της.

Η Ειρήνη από την άλλη, έχει τα φώτα για να ακολουθήσει το επάγγελμα του μοντέλου, ωστόσο η πορεία της, αν και «δυναμική» δεν φαίνεται να της παραχωρεί το εισιτήριο για τον τελικό.

Τι γίνεται με τα αγόρια;

Ο Ανέστης, πέρα από το καλλίγραμμο σώμα του, υπακούει στις υποδείξεις των κριτών και μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και καλύτερος. Το ανταγωνιστικό του αίσθημα, έχει φανεί ισχυρός του σύμμαχος μέχρι τώρα και μάλλον τον συντροφεύει ως την τελική τριάδα.

Ο Γιώργος από την άλλη, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την αισθητή γκρίνια που τον διέκρινε αρχικά, φαίνεται να εξελίσσεται συνεχώς, κάνοντάς τον ισχυρό υποψήφιο για τους τρεις που θα ξεχωρίσουν και θα διαγωνιστούν στον τελικό.

Ο Μιχάλης; Ο Μιχάλης, νεαρός και με αυτοπεποίθηση αναγνωρίζει τα ταλέντα του, ωστόσο σπάνια τα έχει φέρει πλήρως μπροστά στον φακό! Ταυτόχρονα, η έπαρση τον συνεπήρε ύστερα από τη νίκη του στο κόνσεπτ με τις μηχανές, με αποτέλεσμα στο επόμενο σετ, να έχει μία μέτρια απόδοση.

Η τελική τετράδα λοιπόν θα διαμορφωθεί σήμερα, καθώς δύο από τους έξι οδηγούνται έξω από τη βίλα του διαγωνισμού και τα προγνωστικά στην κορυφή θέλουν δύο ξανθά και ένα μελαχρινό μοντέλο.

Δύο άνδρες και μία γυναίκα!

Η μάχη συνεχίζεται, το παιχνίδι παίζεται και ο τελικός πλησιάζει!

