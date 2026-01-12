Ποιες χώρες βρίσκονται «απέναντι» από την Ελλάδα για την Eurovision 2026;

Αυτή την ώρα μεταδίδεται μέσω LIVE μετάδοσης η κλήρωση των Ημιτελικών του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιείται στο δημαρχείο της Βιέννης, Wiener Rathaus, ενώ το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα καθορίσει σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς της Εurovision 2026 θα διαγωνιστούν και θα ψηφίσουν οι συμμετέχουσες χώρες.

Επιπλέον, από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» που αποτελούνται από τη Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία και η διοργανώτρια Αυστρία που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ποιες είναι οι «αντίπαλες» χώρες της Ελλάδας;

Στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού αναμένεται να διαγωνιστούν Γεωργία, Πορτογαλία, Κροατία και Σουηδία, Φιλανδία, Μολδαβία και η Ελλάδα!

Αμέσως μετά στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού διαγωνίζονται οι εξής χώρες: το Μαυροβούνιο, με την Εσθονία, Σαν Μαρίνο και Πολωνία, το Βέλγιο, η Λιθουανία, η Σερβία και το Ισραήλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στους δεύτερους ημιτελικούς και στο πρώτο μισό της διαδικασίας, διαγωνίζονται: η Αρμενία και η Ρουμανία, με την Ελβετία και το Αζερμπαϊτζάν, το Λουξεμβούργο, τη Βουλγαρία και την Τσεχία.

Στο δεύτερο μισό, η Αλβανία, η Δανία, η Κύπρος και η Νορβηγία, μαζί με τη Μάλτα, την Αυστραλία, την Ουκρανία και την Λετονία.

{https://www.youtube.com/watch?v=Km7SBKY__Js}