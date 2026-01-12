Η Stefi, υποψήφια στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Europa», στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Η αγωνία κορυφώνεται για την Eurovision 2026 και τον εθνικό τελικό, ενώ σταδιακά, όλα φαίνεται να έχουν πάρει το δρόμο τους.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αναμένεται και η κλήρωση των Ημιτελικών για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Ενώ η Eurovision φέτος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

Eurovision 2026: Η Stefi καλεσμένη στο «Στούντιο 4»

Το απόγευμα της Δευτέρα λοιπόν, η Stefi, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ όπου και παραχώρησε μία σύντομη συνέντευξη μιλώντας για το τραγούδι της και τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό.

Η ίδια, έχει δηλώσει υποψηφιότητα με το τραγούδι «Europa», ενώ όπως αναφέρει, η απόφαση για τη συμμετοχή της πάρθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το τραγούδι της, αναφέρει: «Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε για την ενότητα των ανθρώπων της Ευρώπης και όχι μόνο. Έχει το ελληνικό στοιχείο που λέει για το όραμα της Ευρώπης… έχει ελληνικό στίχο, δεν θέλω να αποκαλύψω άλλα ακόμα. Ο ήχος, είναι σύγχρονος, διεθνής, ευρωπαϊκός, ήταν το ιδανικό. Το κομμάτι γράφτηκε για Eurovision».

Όσον αφορά τη συμμετοχή της, κάνει σαφές πως δεν γνώρισε πότε άνοιξε η πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχής, ενώ ήταν ένα από τα σχέδια που το είχε στο μυαλό της για το μέλλον: «Άκουγα φίλους μου που ήθελαν να δηλώσουν και έλεγα μπράβο, γιατί όχι, εγώ σκεφτόμουν ίσως κάποια άλλη στιγμή. Τώρα νιώθω έτοιμη. Τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Όσο περνάει ο καιρός νιώθω ακόμα πιο έτοιμη…».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο θεωρεί πως το τραγούδι της, είναι ικανό να εκπροσωπήσει την χώρα στον 70ο Διαγωνισμό: «Γράφτηκε για τη Eurovision… Μπορεί να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα, να αρέσει και στην Ευρώπη, έχουμε ακούσει και τραγούδια παρόμοιου ύφους και έχουν πάει καλά…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmqfdc61o5t?integrationId=40599y14juihe6ly}