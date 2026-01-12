Πώς απάντησε ο Δημήτρης Πανόπουλος για το ξέσπασμά του;

Με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Πανόπουλος το περασμένο Σαββατοκύριακο μέσα από την εκπομπή «Weekend Live», αναφορικά με την πρόωρη και απρόσμενη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, προκειμένου να διευκρινίσει τα όσα ειπώθηκαν.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Πανόπουλος, στο πλαίσιο της εκπομπής του, τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα, εξηγώντας σε έντονο ύφος ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν γινόταν συχνά αναφορά, μέσα από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, στο ενδεχόμενο να «κοπεί» η δική του εκπομπή ή όχι.

Η απάντηση του Δημήτρη Πανόπουλου

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, μέσω της εκπομπής «Buongiorno», ο Δημήτρης Πανόπουλος, ξεκαθάρισε τη θέση του, εξηγώντας πως σέβεται και εκτιμά την Ελένη Τσολάκη, ωστόσο εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο αντέδρασε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο:

«Είπα ένα δεδομένο. Προφανώς είναι πολύ δυσάρεστο να μένουν προσπάθειες στη μέση. Να κόβεται ένα πρόγραμμα πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο. Καταλαβαίνω τι περνάνε αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, πέρυσι βρέθηκα σε μια θέση που από την αρχή της σεζόν ήμασταν αντιμέτωποι με δημοσιεύματα για το αν κοβόμαστε και αν θα βγάλουμε Χριστούγεννα ή Πάσχα».

«Είναι διαφορετικό να πεις, αν έχεις το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ότι υπάρχει προβληματισμός για μια εκπομπή και έχει διαφορά να παίζεις το θέμα με τίτλο. «Κόβεται η εκπομπή;» και να δημιουργείται ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα…».

«Ναι είχαμε συναντηθεί (την προηγούμενη χρονιά). Μία τυπική, κοινωνική συνάντηση. Είχαμε πει ένα γεια… Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Το ότι ήταν η παρουσιάστρια που μας διαδέχθηκε στην τηλεοπτική ζώνη του ΑΝΤ1, δεν θα με κάνει να τη δω διαφορετικά. Τη σέβομαι ως επαγγελματία, ως γυναίκα, ως άνθρωπο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmgwpycsrq1?integrationId=40599y14juihe6ly}