«Δώσαμε ψυχή», είπε ο Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας».

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ο οποίος συμμετείχε και στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, υποδυόμενος τον ρόλο του Λάζαρου Κουντουριώτη.

Ο ίδιος λοιπόν, μίλησε για τις κριτικές και τα όσα ακούγονται σχετικά με την ταινία, ενώ δεν έκρυψε και τη δυσαρέσκειά του σχετικά με ορισμένες τοποθετήσεις.

Όσα ανέφερε ο ηθοποιός για την ταινία «Καποδίστριας»

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο Παύλος Κοντογιαννίδης, τόνισε πως τόσο ο Γιάννης Σμαραγδής, όσο και οι συντελεστές της ταινίας, «έδωσαν ψυχή» για να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Κουντουριώτηδες υπάρχουν πολλοί και σήμερα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βάλλουν κατά της ταινίας, είτε την είδαν είτε όχι. Δες την ταινία. Γιατί κάνεις προπαγάνδα, «να μην τη δω εγώ», όχι άγνωστος. Ο κόσμος όμως δεν τ’ ακούει αυτά και πραγματικά τώρα πριν την κουβέντα μας, πήραν από Σέρρες κάτι συγγενείς, από Βέροια, sold out για τις επόμενες πέντε μέρες. Αυτό είναι πολύ καλό», είπε αρχικά ο ηθοποιός και συνέχισε:

«Το σενάριο πέρασε πολλές διακυμάνσεις, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, γιατί βγαίνουν και κάποιοι άλλοι που έχουνε πια δει τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ και τους φάνηκε πάρα πολύ φτωχή η ταινία. Τους πληροφορώ ότι εγώ δεν παίρνω θέση για τους άλλους ηθοποιούς, καταθέσαμε ψυχή και δεν λέω εάν πήραμε λεφτά ή και πόσα πήραμε γι’ αυτούς που θέλουν την υπερπαραγωγή. Ο Γιάννης Σμαραγδής κατέθεσε ψυχή. Μου είπε κάποια στιγμή ότι ενθουσιάστηκαν στο Χόλιγουντ…».

«Το σενάριο, επειδή απευθυνόμαστε διεθνώς, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά ως επί το πλείστον».

Τέλος, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του και την στενοχώρια του σχετικά με ορισμένες κριτικές που ακούγονται για την ταινία «Καποδίστριας». Είπε χαρακτηριστικά:

«Είμαι στεναχωρημένος από κάποιες κριτικές. Τι να πω τώρα; Ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος από την ταινία. Γιατί βγάζεις αυτή τη μιζέρια από μέσα σου; Είναι δυνατόν σε πρωινάδικο να ακούω πεπειραμένο δημοσιογράφο -δεν θα πω όνομα αλλά θα καταλάβετε- να κάνει ανάλυση και να λέει ότι ο Σμαραγδής ψώνισε ηθοποιούς από το κάτω ράφι; Όλοι αυτοί οι παλαιότεροι που κάνουν κριτική, παρακολουθούσαν σινεμά παλιά…»

«Γι’ αυτό, λοιπόν, πιο σεμνά, ειδικά στους χαρακτηρισμούς. Οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητα άτομα».

