Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησαν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Τις δικές τους απαντήσεις έδωσαν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρα στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, βάζοντας τέλος στις φήμες που θέλουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις να έχουν μπει στον πάγο.

Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα, δημιουργήθηκε ντόρος γύρω από τα ονόματα των δύο συνεργατών, αναφέροντας μάλιστα, πως η Ιωάννα Μαλέσκου, απέφυγε να καλέσει στη γιορτή της των Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ σήμερα, η κάθε πλευρά τοποθετήθηκε ως προς το ζήτημα.

Οι απαντήσεις της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Όπως φαίνεται λοιπόν και από τα αποσπάσματα της εκπομπής «Super Κατερίνα», που προβλήθηκαν σήμερα στον αέρα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια, απαντά για την σχέση τους:

«Δεν άλλαξε κάτι… Κατά καιρούς διαβάζουμε πολλά, αλλά θα απογοητεύσω πολύ κόσμο γιατί η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάτι..» ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας την αλήθεια για την ημέρα της γιορτής της:

«Μου φάνηκε τόσο αστείο που έπρεπε να εξηγήσω, να απαντήσω, για πράγματα που δεν αφορούν κανέναν και επίσης, είναι κάποιες στιγμές που ακόμα και εγώ που γενικά δεν απαντάω, λέω πρέπει να υπάρξει ένα όριο, ένας σεβασμός. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογηθώ αν θα βγω με φίλους, έναν με δύο. Αν φτάνουμε σε σημείο να ψάχνουμε για να βρούμε κάτι κακό να πούμε… υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ Δόξα το Θεώ, δεν έχω προβλήματα στη ζωή μου… ούτε και θέλω να αποκτήσω», είπε χαμογελώντας.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η Ιωάννα Μαλέσκου, απάντησε για την αγκαλιά που έδωσε σήμερα με τον συνεργάτη της: «Το κάναμε πάντα… όταν προέκυπτε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε στον κόσμο κάτι, επί τούτου για να πείσουμε ότι είμαστε καλά. Όπως είμαστε – είμαστε και αυτό έβγαινε από την πρώτη στιγμή».

Παράλληλα, μίλησε για τις πρόσφατες δηλώσεις που είχε κάνει η ίδια, όπου και είχε αναφέρει πως ευχαριστιέται όταν είναι μόνη της σε κάποια εκπομπή, ωστόσο δεν απορρίπτει προτάσεις: «Καμιά φορά όταν αποσπασματικά κόβονται κομμάτια της απάντησης μου και δεν ακούγεται ολοκληρωμένα αυτό που λέω δημιουργούνται ασάφειες και παρατράγουδα. Σε μία ερώτηση που μου έγινε και κατά καιρούς ακούω… «Τι θα έκανα μετέπειτα. Αν θα παρουσίαζα κάτι…», απάντησα με μία αλήθεια: Σε ‘μένα, μέχρι τώρα, οικείο, γνώριμο ήταν να είμαι μόνη μου κάπου, είπα όμως ποτέ μη λες ποτέ. Τώρα συζητάμε και συμπαρουσιάζω αυτή την εκπομπή με τον Λάμπρο. Αγαπώ όμως πάρα πολύ, κάθε πρόταση στο οποίο είμαι εγώ. Και σε αυτό είμαι ο εαυτός μου απλά είμαστε δυάδα…».

Τέλος, η παρουσιάστρια, απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με το αν δέχτηκε επίπληξη για τις εν λόγω δηλώσεις:

«Είδα ένα ωραίο άρθρο με τίτλο «την τράβηξαν από το αυτί», στη ζωή μου, δεν έχει τραβήξει κανείς το αυτί..».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρα, έκανε τις δικές του δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, όπου και παραχώρησε την δική του άποψη επί του θέματος.

Όπως λοιπόν φαίνεται και στο σχετικό απόσπασμα της εκπομπής, ο ίδιος αναφέρει:

«Δεν υπάρχει καμία ρήξη. Είμαστε μια χαρά. Όλοι έχουν τα πάνω και τα κάτω τους και όλοι μπορεί να έχουν κάποια διαφωνία… Εγώ είπα από την αρχή ότι δεν με πείραξε που δεν με κάλεσε… δεν έγινε κάτι..», απάντησε αρχικά και στην συνέχεια σχολίασε τις δηλώσεις της συνεργάτιδάς του:

«Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε τώρα μία εκπομπή, θα είμαστε σιαμαίοι ισόβια. Και εγώ το ίδιο θα απαντούσα. Δεν το είδα «άδειασμα», είναι θεμιτό ο κάθε άνθρωπος να ονειρεύεται για τον εαυτό του και να θέλει άλλα πράγματα… Αν έλεγα ότι τώρα σε μία εβδομάδα «θέλω να κάνω κάτι μόνη μου», ναι, εντάξει, κάνουμε κάτι μαζί. Αλλά είναι πολύ θεμιτό να θέλει το χρόνο να κάνει κάτι άλλο. Για ‘μένα δεν υφίσταται κάποια αχαριστία…».

Σε σχέση μάλιστα με το αν θα συνέχιζε την συνεργασία τους, ανέφερε: «Χαίρομαι που το αγαπάει ο κόσμος και περιμένω να το αγαπήσει ακόμη περισσότερο. Έχουμε 7 μήνες μπροστά… οπότε ας επικεντρωθούμε σε αυτό… Έχουμε πολύ καλές ομάδες απέναντι, οπότε μέλημά μου είναι το φετινό… να πάει καλά.. αυτό θα κρίνει και του χρόνου…».

