Το κλειδί δεν είναι να μη μιλάς ποτέ – είναι να μιλάς όταν μπορείς πραγματικά να προσθέσεις κάτι που λείπει.

Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στη λέσχη βιβλίου μου τελευταία; Η γυναίκα που κάνει τις πιο διορατικές παρατηρήσεις μόλις που μιλάει για τα πρώτα σαράντα λεπτά. Κάθεται εκεί, σκύβοντας ελαφρώς μπροστά, τα μάτια της κινούνται από ομιλητή σε ομιλητή, περιστασιακά γνέφει ή γέρνει το κεφάλι της. Έπειτα, ακριβώς όταν όλοι αρχίζουμε να επαναλαμβανόμαστε ή να γυρίζουμε σε κύκλους, θα καθαρίσει απαλά τον λαιμό της και θα πει κάτι που αναπλαισιώνει εντελώς ολόκληρη τη συζήτηση.

Μου θυμίζει κάτι που έμαθα με οδυνηρό τρόπο στα τριάντα μου. Είχα παρακαμφθεί για μια προαγωγή που ήμουν βέβαιη ότι άξιζα, και το πρώτο μου ένστικτο ήταν να γίνω πιο δυνατή στις συναντήσεις, πιο ορατή, πιο τα πάντα. Νόμιζα πως αν απλώς μιλούσα περισσότερο, μοιραζόμουν περισσότερες ιδέες, κυριαρχούσα σε περισσότερες συζητήσεις, σίγουρα θα έβλεπαν την αξία μου. Τι θεαματική παρερμηνεία ήταν αυτή.

Η δύναμη της επιλεκτικής συνεισφοράς

Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι που έχω συναντήσει στα επτά μου δεκαετίες δεν είναι αυτοί που κρατούν το βήμα σε κάθε ευκαιρία. Είναι εκείνοι που μιλούν ίσως τρεις φορές σε ολόκληρη μια συνάντηση, αλλά όταν το κάνουν, όλοι σταματούν να κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους.

Έμαθα αυτό το μάθημα σωστά όταν τελικά έγινα Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού στα πενήντα μου. Ο διευθύνων σύμβουλος που με προσέλαβε μόλις που μίλησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μου. Αντίθετα, έκανε ερωτήσεις και άκουγε – πραγματικά άκουγε – κρατώντας σημειώσεις σε ένα μικρό δερμάτινο σημειωματάριο. Όταν μιλούσε, ήταν για να συνδέσει κάτι που είχα πει με μια πρόκληση που αντιμετώπιζε η εταιρεία και για την οποία δεν γνώριζα καν. Σε είκοσι λεπτά πραγματικής ομιλίας, μου είχε δείξει περισσότερη στρατηγική σκέψη απ’ ό,τι είχα δει από στελέχη που μπορούσαν να μονολογούν για ώρες.

Υπάρχει μια συγκεκριμένη γνωστική εργασία που συμβαίνει όταν κάποιος επιλέγει να ακούσει αντί να μιλήσει. Δεν περιμένουν απλώς τη σειρά τους· επεξεργάζονται, συνδέουν τελείες, εντοπίζουν μοτίβα. Ρωτούν τον εαυτό τους: Τι πραγματικά λέγεται εδώ; Τι δεν λέγεται; Τι χρειάζεται πραγματικά αυτή η συζήτηση;

Γιατί η σιωπή κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άβολα

Ζούμε σε έναν κόσμο που ανταμείβει τις γρήγορες απαντήσεις και τη φανερή συμμετοχή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έχουν εκπαιδεύσει να έχουμε άμεσες αντιδράσεις για τα πάντα. Το άτομο που δεν μοιράζεται αμέσως την άποψή του φαίνεται αποστασιοποιημένο ή, χειρότερα, σαν να μην έχει τίποτα να προσφέρει.

Πέρασα δεκαετίες ως πολυλογού, ειδικά σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Μέρος αυτού ήταν η εποχή – στις γυναίκες στις επιχειρήσεις λεγόταν ότι έπρεπε να «γείρουμε μπροστά», να μιλάμε, να διεκδικούμε τον χώρο μας. Μέρος ήταν η δική μου απελπισμένη ανάγκη να θεωρηθώ ικανή, πολύτιμη, άξια να βρίσκομαι στο δωμάτιο

Αλλά να τι συχνά καλύπτει η υπερβολική ομιλία, την ανασφάλεια. Όταν νιώθουμε άβολα με τη σιωπή, όταν σπεύδουμε να γεμίσουμε κάθε παύση, συνήθως προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι. Η ανάγκη να ακουστούμε μπορεί να υπερισχύσει της ικανότητας να ακούμε.

Η τέχνη της παραγωγικής ακρόασης

Η πραγματική ακρόαση δεν είναι παθητική. Είναι ένα από τα πιο ενεργά πράγματα που μπορείς να κάνεις σε μια συζήτηση. Παρακολουθείς πολλαπλά νήματα, σημειώνεις αντιφάσεις, εντοπίζεις κενά, συνθέτεις διαφορετικές οπτικές σε κάτι συνεκτικό.

Η ομάδα πεζοπορίας μου μου το δίδαξε αυτό με απροσδόκητο τρόπο. Έχουμε ένα μέλος που σπάνια ξεκινά θέματα, αλλά έχει αυτή την παράξενη ικανότητα να κάνει τη μία ερώτηση που φτάνει στην καρδιά αυτού με το οποίο παλεύει κάποιος. Τον περασμένο μήνα, αφού μια γυναίκα πέρασε είκοσι λεπτά παραπονιόμενη για τη νύφη της, αυτό το ήσυχο μέλος απλώς ρώτησε: «Τι είναι αυτό που πραγματικά φοβάσαι εδώ;» Ολόκληρη η συζήτηση μετατοπίστηκε.

Αυτό κάνουν οι πιο έξυπνοι ήσυχοι άνθρωποι – ακούν για τη συζήτηση κάτω από τη συζήτηση. Δεν σκέφτονται το δικό τους έξυπνο ανέκδοτο ούτε ετοιμάζουν την ανταπάντησή τους. Είναι πλήρως παρόντες, κάνοντας τη δύσκολη εργασία της κατανόησης πριν επιδιώξουν να γίνουν κατανοητοί.

Το κλειδί δεν είναι να μη μιλάς ποτέ – είναι να μιλάς όταν μπορείς πραγματικά να προσθέσεις κάτι που λείπει. Αυτό απαιτεί έναν διαφορετικό τύπο αυτοπεποίθησης από εκείνον που χρειάζεται να είναι διαρκώς ορατός.

Σκέφτομαι τον σύζυγό μου, που πέρασε την καριέρα του στη μηχανική. Σε κοινωνικά περιβάλλοντα, οι άνθρωποι μερικές φορές τον απορρίπτουν ως ντροπαλό ή αντικοινωνικό επειδή δεν τα πάει καλά με τη μικρή κουβέντα. Αλλά βάλ’ τον σε ένα δωμάτιο όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να λύσουν ένα τεχνικό πρόβλημα, και γίνεται ανεκτίμητος – όχι επειδή ξαφνικά γίνεται ομιλητικός, αλλά επειδή θα καθίσει ήσυχα μέσα σε όλες τις εικασίες και μετά θα πει: «Έχουμε σκεφτεί μήπως το ζήτημα βρίσκεται πιο πάνω από εκεί που κοιτάζουμε;»

Αυτό είναι το θέμα με το να προσθέτεις αυτό που πραγματικά λείπει – απαιτεί πρώτα να καταλάβεις τι ήδη υπάρχει. Δεν μπορείς να εντοπίσεις κενά αν είσαι πολύ απασχολημένος γεμίζοντας τον χώρο με τη δική σου φωνή.

Η αυτοπεποίθηση της εγκράτειας

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος αυτοπεποίθησης που έρχεται με την ηλικία, αν και έχω γνωρίσει τριαντάχρονους που το έχουν και εβδομηντάχρονους που δεν το έχουν. Είναι η αυτοπεποίθηση να είσαι ήσυχος, να μη χρειάζεται να αποδείξεις την ευφυΐα ή την αξία σου μέσω συνεχούς λεκτικής συμμετοχής.

Διαβάζοντας εκείνο το βιβλίο στα πενήντα μου για την τάση να ευχαριστείς τους άλλους, μου άνοιξε τα μάτια για το πόσο από την ομιλία μου ήταν στην πραγματικότητα παράσταση – προσπαθώντας να με συμπαθούν, προσπαθώντας να φαίνομαι έξυπνη, προσπαθώντας να δικαιολογήσω την παρουσία μου. Μόλις σταμάτησα να χρειάζομαι όλοι να ξέρουν πόσα ήξερα, άρχισα πραγματικά να μαθαίνω περισσότερα.

Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι σε οποιοδήποτε δωμάτιο συχνά έχουν καταλάβει ότι η σοφία δεν αφορά το να έχεις όλες τις απαντήσεις. Αφορά το να κάνεις καλύτερες ερωτήσεις, να κάνεις απρόσμενες συνδέσεις και να γνωρίζεις πότε η συνεισφορά σου θα προωθήσει πραγματικά τα πράγματα αντί να είναι απλώς θόρυβος.

Ένα διαφορετικό είδος ευφυΐας

Συγχέουμε τη λεκτική ταχύτητα με την ευφυΐα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μερικά από τα πιο κοφτερά μυαλά που γνωρίζω χρειάζονται χρόνο επεξεργασίας. Δεν είναι γρήγοροι επειδή εξετάζουν πολλαπλές οπτικές, αμφισβητούν τις υποθέσεις τους, ενσωματώνουν νέες πληροφορίες με υπάρχουσα γνώση.

Κατά τα τελευταία μου χρόνια στο HR, συνεργάστηκα με έναν αντιπρόεδρο που συχνά έλεγε: «Άσε με να το σκεφτώ και θα επανέλθω.» Αρχικά, νόμιζα ότι καθυστερούσε ή δεν ήξερε την απάντηση. Αργότερα, συνειδητοποίησα ότι ήταν ένας από τους πιο στρατηγικούς στοχαστές στην εταιρεία. Αυτές οι καθυστερημένες απαντήσεις ήταν σταθερά πιο προσεκτικές και ολοκληρωμένες από οτιδήποτε παραγόταν τη στιγμή εκείνη.

Στα 73, επιτέλους έμαθα αυτό που οι πιο ήσυχοι, πιο έξυπνοι φίλοι μου γνώριζαν πάντα, ότι οι πιο βαθιές συνεισφορές συχνά προέρχονται από εκείνους που μιλούν λιγότερο συχνά αλλά πιο σκόπιμα. Δεν είναι ήσυχοι επειδή είναι αποστασιοποιημένοι ή δεν έχουν τίποτα να πουν. Είναι ήσυχοι επειδή κάνουν τη δυσκολότερη εργασία – ακούν, συνθέτουν, περιμένουν τη στιγμή που η φωνή τους μπορεί να προσθέσει κάτι πραγματικά πολύτιμο.

Ο κόσμος δεν χρειάζεται περισσότερο θόρυβο. Χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους πρόθυμους να κάνουν τη γνωστική εργασία της βαθιάς ακρόασης, που μπορούν να αντισταθούν στην απαίτηση του εγώ για διαρκή ορατότητα, που καταλαβαίνουν ότι μερικές φορές το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να πεις είναι τίποτα απολύτως – μέχρι να έχεις κάτι που πραγματικά χρειάζεται να ειπωθεί.

Πηγή: geediting.com