Παρά τις διάφορες «ειρηνευτικές συνομιλίες» ή τυχόν προσωρινές εκεχειρίες, η αλήθεια είναι πως για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, η ανθρωπότητα βρίσκεται τόσο κοντά στο ενδεχόμενο ενός Γ΄ Παγκόσμιου Ιμπεριαλιστικού Πολέμου.

Η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για το ΚΚΕ, αλλά η ανάφλεξη μιας προδιαγεγραμμένης σύγκρουσης, που μεθοδικά προετοιμάστηκε στη «χύτρα» των ανταγωνισμών ισχυρών συμφερόντων και αποτελεί απότοκο της καπιταλιστικής παλινόρθωσης που οδήγησε στη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης. Να θυμίσουμε πως τότε ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, από την άκρα δεξιά έως τη λεγόμενη «ανανεωτική Αριστερά» και «πλην Λακεδαιμονίων» του ΚΚΕ, ισχυριζόταν πως «ανοίγουν οι λεωφόροι της ειρήνης και της ευημερίας» για τους λαούς.

Η μακρά «αλυσίδα» πολέμων (Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία, Σουδάν, Ουκρανία, Ιράν κοκ.) και καπιταλιστικών κρίσεων, που ακολούθησαν, εξόφθαλμα πιστοποιούν το ποιος δικαιώθηκε στις προβλέψεις του.

Ανάμεσα στους πολέμους, που προέκυψαν είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που σήμερα έκλεισε 1.461 μέρες. Είναι ο μεγαλύτερος σε ευρωπαϊκά εδάφη μετά τον Β` Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, προκαλώντας εκατομμύρια πρόσφυγες, τραυματίες και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Κυρίως παιδιά από φτωχές λαϊκές οικογένειες, που είτε δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την επιστράτευση είτε εντάχθηκαν στον πόλεμο «εθελοντικά» λόγω των «παχυλών» μισθολογικών απολαβών.

Το ΚΚΕ αποκάλυψε τις αιτίες αυτής της αιματοχυσίας, απορρίπτοντας τόσο τα προσχήματα του ευρωΝΑΤΟϊκού μπλοκ, περί «υπεράσπισης της κυριαρχίας της Ουκρανίας» ή της «ελεύθερης επιλογής συμμάχων» ή της «δημοκρατίας, έναντι του αυταρχισμού», όσο και τα προσχήματα που αξιοποίησε για την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία η ηγεσία της Ρωσίας, περί «αντιφασιστικού πολέμου» ή της «προάσπισης των ρωσόφωνων» ή της «αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας». Ανέδειξε πως η σύγκρουση δεν αφορά κάτι από τα παραπάνω, αλλά τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων της ενέργειας και των σφαιρών επιρροής ανάμεσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ και τον υπό διαμόρφωση ευρασιατικό ιμπεριαλιστικό άξονα. Πρόσφατα και χωρίς ρετουσάρισμα όλοι είδαμε το παζάρι Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν για τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας, που γκρέμισε και τις τελευταίες αυταπάτες που είχαν ορισμένοι.

Σε αυτά τα 4 χρόνια του ιμπεριαλιστικού πολέμου το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στην Ελλάδα στην πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, στα πλαίσια του ευρωατλαντικού ιμπεριαλιστικού μπλοκ. Οργάνωσε σημαντικές κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο, έξω από αμερικανικές βάσεις σε Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Λάρισα κ.α. Στήριξε την ανάλογη δράση συνδικάτων και μαζικών οργανώσεων, του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Μπλόκαρε δρόμους, σιδηροδρόμους, λιμάνια που χρησιμοποίησαν ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. Καταψήφισε τη συμφωνία για τη γιγάντωση των αμερικανικών βάσεων, τις στρατιωτικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ακροδεξιοί από κοινού με κόμματα της ευρωπαϊκής «αριστεράς», στήριξαν το πολεμικό παραλήρημα των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών, το ΚΚΕ καταψήφισε και κατήγγειλε στον λαό το γεγονός. Αντιτάχθηκε και καταδίκασε τόσο την αποστολή πολεμικού υλικού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία, όσο και την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτικών.

Ευρύτερα σήμερα απασχολεί η διάρκεια και οι παραπέρα διαστάσεις, που μπορεί να πάρει ο πόλεμος κι αν αυτός μπορεί να «αγκαλιάσει» και να «συνενωθεί» με τις δεκάδες άλλες πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο π.χ. βλέπε Ιράν-ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, να γιγαντωθεί περισσότερο και να οδηγήσει στη χρήση πιο καταστροφικών έως και πυρηνικών όπλων.

Ο πόλεμος, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, όπως ο σεισμός, αλλά κοινωνικό και στον καπιταλισμό, που είναι ο αντίπαλος των λαών, είναι ταυτισμένος με τους ανταγωνισμούς, που οδηγούν στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για το κυνήγι του κέρδους των μονοπωλίων, τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών κοιτασμάτων και των δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων, την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, των λαών.

Παρά τις διάφορες «ειρηνευτικές συνομιλίες» ή τυχόν προσωρινές εκεχειρίες, η αλήθεια είναι πως για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, η ανθρωπότητα βρίσκεται τόσο κοντά στο ενδεχόμενο ενός Γ΄ Παγκόσμιου Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται τόσο στη σφοδρή σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα, όσο και στην έντονη πολεμική προετοιμασία των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των ανταγωνιζόμενων ιμπεριαλιστικών πόλων, η οποία θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη περίοδο του Μεσοπολέμου. Ας μην μας ξενίζει το γεγονός πως μέσα στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, όπως αυτές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ εμφανίζονται αντιθέσεις. Αυτές προκαλούνται από την ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη και τις ανισότιμες σχέσεις μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών. Οι συμμαχίες ενδέχεται να μεταβάλλονται, να ανασυντάσσονται, αλλά το ταξικό DNA τους παραμένει: Είναι η οικονομική βάση των καπιταλιστικών κρατών που τις απαρτίζουν κι η “φαγωμάρα” τους είναι για τα συμφέροντα των λίγων, των μονοπωλίων τους. Γι’ αυτό και το δίλημμα «ευρωατλαντικό ή ευρασιατικό στρατόπεδο» είναι κάλπικο και δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα των λαών.

Οι λαοί είναι αυτοί που στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους χύνουν το αίμα τους, γίνονται «κρέας για τα κανόνια» για να κερδίζουν από τις πολεμικές βιομηχανίες έως τις κατασκευαστικές της «ανοικοδόμησης».

Ας μην πιστέψουμε τους κάθε είδους κυβερνώντες, πως δήθεν είμαστε σαν χώρα μια «νήσος ασφάλειας και σταθερότητας» σε έναν κόσμο που φλέγεται, σαπίζει και βουλιάζει στην άβυσσο των πολέμων! Τέτοιες νήσοι δεν υπάρχουν στον καπιταλισμό! Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία δεν είναι «απάνεμο λιμάνι», όπως μας λένε. Μας το φωνάζει εκκωφαντικά η περίπτωση της Γροιλανδίας, οι «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο, η λεγόμενη «γαλάζια Πατρίδα» κοκ.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας του λαού και της νεολαίας για να κλείσουν οι αμερικάνο-νατοϊκές βάσεις του θανάτου, να γυρίσουν τα ελληνικά τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, που βρίσκονται εκτός συνόρων, να δυναμώσει η πάλη των εργαζόμενων για την απεμπλοκή της χώρας από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, πολέμους, τις συμμαχίες των ΝΑΤΟ-ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο στον τόπο μας.

(Ο Ελισαίος Βαγενάς είναι Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων)