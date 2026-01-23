Τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις σχολίασε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Happy Day», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου η Κατερίνα Γκαγκάκη όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Οι δύο γυναίκες μεταξύ άλλων στάθηκαν ιδιαίτερα στις αλλαγές που φαίνεται να συμβαίνουν στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, την απρόοπτη διακοπή της Ελένης Τσολάκη και την αντικατάστασή της από την Κατερίνα Καραβάτου.

Η ίδια, διευκρινίζοντας πως τοποθετείτε ως εξωτερικός παρατηρητής, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της σχετικά με τον τρόπο που ελήφθησαν οι αποφάσεις από το σταθμό, εξηγώντας πως το γεγονός πως δεν γνωρίζει το παρασκήνιο της προκαλεί αμηχανία: «Για να είμαι ειλικρινής είναι λίγο αμήχανο να κάθομαι απ' έξω και να μην γνωρίζω πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις. Πολλά από αυτά πολλά από αυτά που βλέπουμε σήμερα και που γίνονται δεν θα γίνονταν στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο, φαίνονται άκομψα... Φαντάζομαι και ελπίζω ότι κάποιος ξέρει καλύτερα και έχει ένα masterplan που εγώ δεν το βλέπω. Ο ΑΝΤ1 έκανε απότομες κινήσεις χωρίς υπομονή από την αρχή της λειτουργίας του. Τα τελευταία χρόνια είχε λίγο αλλάξει αυτό. Φαίνεται ότι επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις».

Το σχόλιο της Κατερίνας Γκαγκάκη για την διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη

Σε δεύτερο χρόνο, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην απρόσμενη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη και την αντικατάστασή της από την Κατερίνα Καραβάτου, ενώ δεν έκρυψε τη λύπη της για το συμβάν αλλά και τη συμπάθειά της προς το πρόσωπο της συνονόματής της:

«Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά... Εγώ την Κατερίνα την αγαπώ, τη θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική το καλοκαίρι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πήγε ένα βήμα πίσω αυτό εφόσον αυτό όλο κυλούσε το καλοκαίρι. Κάτι δε θα έβγαινε κάτι δεν θα πήγαινε... Αλλά έναν άνθρωπο τον ξεσηκώνεις τον βάζεις σε αυτή τη διαδικασία, δεν είμαι σίγουρη ότι τον στηρίζεις επαρκώς... Η Ελένη τα τελευταία χρόνια αδικείται σε κάθε βήμα και ελπίζω, μάλλον πιστεύω ότι η ζωή θα της τα φέρει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvsxsd0edsp?integrationId=40599y14juihe6ly}