Είκοσι χρόνια μετά, το «Παρά Πέντε» επιστρέφει με ένα επετειακό επεισόδιο στις 23 Δεκεμβρίου.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει μέχρι την προβολή του 50ου, επετειακού επεισοδίου «Παρά Πέντε», το οποίο αναμένεται να μεταδοθεί μέσα από τη συχνότητα του MEGA λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου.

Η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», βρέθηκε στα παρασκήνια και όλοι οι συντελεστές μιλούν για τα συναισθήματά τους αλλά και τα όσα επρόκειτο να δούμε στο reunion της σειράς.

«Παρά Πέντε» - 23 Δεκεμβρίου στο MEGA

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, οι πρωταγωνιστές μιλούν για το «Παρά Πέντε» και την εμπειρία τους 20 χρόνια μετά.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, το επεισόδιο θα έχει τη μορφή ντοκιμαντέρ με νέες σκηνές και μερικές από τις πιο «δυνατές» του παρελθόντος.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αρχικά, ο σεναριογράφος και τηλεοπτικός «Σπύρος», αναφέρει: «Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια του κοινού, μας έχουν στείλει σενάρια που θα θέλανε να έχουν γίνει, οπότε είπαμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα θυμηθούμε, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς έγινε αυτή η σειρά τόσο επιδραστική και μπήκε στην «ποπ» κουλτούρα της Ελλάδας… θα δείτε κάποια πράγματα καινούργια, θα απαντήσουμε σε ό,τι απορία έχετε. Θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να τιμήσουμε την αγάπη που λάβαμε».

Με τη σειρά της η «Αγγέλα», η Αγγελική Λαμπρή, δήλωσε: «Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά, έχουν αλλάξει οι ζωές μας, είναι περίεργο…».

Ο Αργύρης Αγγέλου, ο «Φώτης», συγκινεί λέγοντας: «Είναι ένα περίεργο συναίσθημα χαρά που πρώτη φορά ζω. Είναι πολύ συγκινητικό, αλλά έχει πολλή χαρά μέσα..»

Αντίστοιχα, η Σμαράγδα Καρύδη, η «Ντάλια» αναφέρει: «Νομίζω ότι είναι αυτό που έχω περισσότερη χαρά να κάνω φέτος…».

Η Ζέτα Μακρυπούλια, στο ρόλο της «Αμαλίας», εξέφρασε με τη σειρά της τα δικά της συναισθήματα: «Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Τώρα έχω μεγάλη χαρά γιατί συναντηθήκαμε μετά από τόσα χρόνια όλοι μαζί και τέτοιες παρέες, όταν έχουν δέσει καλά στο παρελθόν, όσα χρόνια και να περάσουν, είναι σα να μην πέρασε μια μέρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df17u1g6ily9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε αυτό το σημείο ο Γιώργος Καπουτζίδης, πρόσθεσε: «Δεν είμαι από τους ανθρώπους που συγκινούνται εύκολα και θα κλάψουν μπροστά σε μία κάμερα, αλλά.. Θυμάμαι τη συνέντευξη, όταν άκουγα την κυρία Έφη να μιλάει για αυτό που έζησε τότε και έτρεχαν τα δάκρυά μου».

Σχετικά με την απόφαση να επιστρέψουν με ένα επετειακό επεισόδιο, ο Αργύρης Αγγέλου, τόνισε πως αρχικά δεν το είχε πιστέψει: «Νόμιζα ότι έκανε πλάκα (σ.σ ο Γιώργος Καπουτζίδης), γιατί μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια κατά καιρούς που το είχαμε πει για πλάκα, ήταν κάθετος…».

«Το είχαμε συζητήσει λίγο… κάπως έτσι ξεκίνησε», ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Παράλληλα, εν συντομία, οι πρωταγωνιστές ανέφεραν το πώς θα εξελιχθούν οι ρόλοι τους, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές στους χαρακτήρες τους, ενώ στις καινούργιες σκηνές θα έχει και το δικό της ρόλο η Ζέτα Μακρυπούλια, ως «Αμαλία».

«Είναι προ παρά πέντε και μετά παρά πέντε, η ζωή μου, κακά τα ψέματα. Και η ζωή μου και η καριέρα μου είχαν ως αφετηρία αυτό», σημείωσε ο Αργύρης Αγγέλου και πρόσθεσε: «Το Παρά πέντε πάντα πρέσβευε τη φωτεινή πλευρά της ζωής».