Δείτε τη συγκλονιστική σκηνή από το επεισόδιο του «Άγιου Έρωτα».

Ο Κλεάνθης χορεύει στους ήχους της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στον «Άγιο Έρωτα»…

Το νέο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή που συνέθεσε για την επιτυχημένη σειρά, με τη μοναδική και τόσο ξεχωριστή φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ακούγεται στο αποψινό συνταρακτικό επεισόδιο.

Σε μία ιδιαιτέρως φορτισμένη συναισθηματικά σκηνή, παρακολουθούμε τον Κλεάνθη να χορεύει ζεϊμπέκικο, έναν χορό που συμβολίζει την εσωτερική του πάλη και την απόλυτη μοναξιά του.

Νιώθει βαθιά πληγωμένος και προδομένος από την ίδια του τη γυναίκα, καθώς ολόκληρη η ζωή του βασίστηκε σε ένα φοβερό ψέμα.

Η Χριστίνα δεν του αποκάλυψε ποτέ ότι ο Χάρης δεν είναι δικός του γιος, αλλά του Αντρέα Ιωάννου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν το μαθαίνει αυτό ο Κλεάνθης από τον Χάρη, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του…

Ένα τραγούδι σαν εξομολόγηση, ατμοσφαιρικό, βαθύ και απόλυτα συνδεδεμένο με τον συναισθηματικό κόσμο της σειράς, με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη να είναι γεμάτοι εικόνες.

{https://www.youtube.com/watch?v=BZmCzzC1Pdc}

Πετάνε πάνω από τη στέγη μου απόψε

όλα του κόσμου τα πουλιά τα προδομένα

σου είπα δυο ψίχουλα απ’ την καρδιά σου κόψε

λίγο αν τάιζες αυτά τα στερημένα

θα ήταν όλα αληθινά τα ονειρεμένα

μα ούτε δυο ψίχουλα δεν ξόδεψες για μένα.