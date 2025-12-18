«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.
Η Νότα αποφασίζει να εκδικηθεί τον Πέτρο και τον Στέφανο, για χάρη του Λούη, όμως τα πράγματα παίρνουν διαφορετική τροπή…
Από την άλλη πλευρά, η υγεία της Πετρούλας επιδεινώνεται.
Η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Κυριάκου και των άλλων που γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Κυριάκος και η Θάλεια αποφασίζουν να ερευνήσουν το παρελθόν του Παύλου.
Την ίδια στιγμή ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου. Συντετριμμένος, ο Κλεάνθης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια και εξαφανίζεται.
{https://www.youtube.com/watch?v=x0qWnL6t9ig}
Ο πατήρ Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει κι εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της.
Εντωμεταξύ, ο Λούης ξυπνά από το κώμα και λέει στη Νότα ότι οι αδελφοί Παυλίδη τον εγκατέλειψαν και της ζητά να εκδικηθεί. Η Νότα διώχνει τις πόρνες από το σπίτι και καλεί τον Πέτρο και τον Στέφανο εκεί, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης αναζητούν απεγνωσμένα τον Κλεάνθη…
{https://www.youtube.com/watch?v=ovaGtmaGrx4}