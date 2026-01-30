«Το σόι σου», νέο, απολαυστικό επεισόδιο την Κυριακή στις 21:00.

Ένα ακόμη σπαρταριστό επεισόδιο «Σόι Σου» έρχεται την Κυριακή στις 21:00.

Η Λυδία αποφασίζει να βγει ξανά στην αγορά εργασίας και όλα γίνονται άνω κάτω…

Η Λυδία ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάββας και οι δικοί του προσπαθούν να τη βοηθήσουν, κάτι για το οποίο η ίδια δε χαίρεται ιδιαίτερα. Ώσπου έρχεται η πρόταση της Αλεξάνδρας!

Η φίλη της, η Παπαδροσοπούλου ορίζει τη Λυδία μάνατζερ, για τη διαμονή των VIP προσώπων στα αρχοντικά που νοικιάζει.

Η Λυδία ενθουσιασμένη, οργανώνει τα πάντα κι έχει βοηθό τον Μένιο!

{https://www.youtube.com/watch?v=x5_0kI8RboU}

Εκείνος εκτελεί χαρούμενος ό,τι του αναθέτει η Λυδία ή τουλάχιστον έτσι νομίζει.

Όταν οι Τριαντάφυλλοι καταλαβαίνουν την γκάφα του Μένιου, προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα.

{https://www.youtube.com/watch?v=jztcx6gez0E}

Μήπως, όμως, το λάθος του Μένιου αντί για ολέθριο ήταν… ευεργετικό; Μήπως η καριέρα της Λυδίας θα εκτοξευτεί, με τον πιο παράδοξο τρόπο;

{https://www.youtube.com/watch?v=5ZSDb2remzs}