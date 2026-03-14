Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και η παραίτηση του πρώην αντιπρόεδρου της Βουλής από τη βουλευτική έδρα, προκάλεσε νέο κύκλο εσωστρέφειας στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, για τους καλά μυημένους στα «πασοκικά μυστικά» δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Η πορεία τους στο πάλαι ποτέ κραταιό κίνημα είναι σχεδόν παράλληλη, ενώ η σχέση των δύο ανδρών τα τελευταία 20 χρόνια, πέρασε από «40 κύματα», καθώς σε αρκετές κρίσιμες στιγμές πορεύτηκαν μαζί και σε άλλες απέναντι.

Κοινή πορεία

Η «δύση» του 20ου και η «αυγή» του 21ου αιώνα, βρήκε το ΠΑΣΟΚ πανίσχυρο στην εξουσία - από το 1993, ως και το 2004. Μέχρι την παραίτηση του Κώστα Σημίτη από την ηγεσία του κόμματος, παραμονές των εκλογών του 2004, τη Χαριλάου Τρικούπη «σάρωσε» ο αέρας του «εκσυγχρονισμού», δηλαδή της σημιτικής ομάδας που κυριάρχησε από το 1996 και μετά.

Μέσα από αυτό το πολιτικό κλίμα και τη «δεξιά» στροφή του ΠΑΣΟΚ, αναδείχθηκαν ως στελέχη της νεολαίας ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Και οι δύο «τέκνα του εκσυγχρονισμού» - σε μια περίοδο που οι «προεδρικοί» μέσω της ανάδειξης του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία, επιχειρούσαν να ελέγξουν ξανά το κόμμα.

Το 2007, στο Συνέδριο της επανίδρυσης της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, οι «φρουρά» των νεαρών «εκσυγχρονιστών» που εκφράζονταν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, κέρδισε κατά κράτος τους «προεδρικούς», εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία. Ωστόσο, τα «μαγειρέματα» της ηγεσίας, απέτρεψαν με τρόπο σχεδόν «πραξικοπηματικό» την εκλογή Ανδρουλάκη στη θέση του γραμματέα της νεολαίας.

Σε αυτή τη «μάχη», ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δίπλα του τον νεολαίο «εκσυγχρονιστή», Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο (αλλά και τον Μιχάλη Κατρίνη), όπως αναφέρουν πρόσωπα που έζησαν από κοντά τα γεγονότα της εποχής.

Η πορεία τους συνέχισε να είναι κοινή στο εσωκομματικό μέτωπο. Μάλιστα, τα ίδια πρόσωπα, περιγράφουν ότι στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ (Μάρτιος 2013) που εξέλεξε τον Νίκο Ανδρουλάκη, γραμματέα του κόμματος, έπαιξε σημαντικό ρόλο η επιρροή της ομάδας Κωνσταντινόπουλου (που ήταν ήδη βουλευτής από το 2009).

Μετά από δική του παρέμβαση, πέρασε το ασυμβίβαστο σε κόμμα-κρατικό μηχανισμό (το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στην κυβέρνηση με τον Σαμαρά), φράζοντας τον δρόμο στην «παλιά φρουρά» και τους στενούς ανθρώπους του τότε προέδρου, Βαγγέλη Βενιζέλου, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την εκλογή Ανδρουλάκη, στη θέση του γραμματέα του κόμματος.

Η -πρώτη- κρίση

Η πρώτη κρίση στη σχέση των δύο ανδρών, παρουσιάστηκε το 2015. Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Βενιζέλου από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα διεκδικήσει τη θέση του προέδρου απέναντι στην αείμνηστη Φώφη Γεννήματα και τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης -που είναι πλέον ευρώβουλευτης- στηρίζει τον παλιό του φίλο από την εποχή της νεολαίας. Όμως, όχι με τη «θερμή» που θα ήθελε ο Κωνσταντινόπουλος, με αποτέλεσμα να «ψυχρανθούν» οι σχέσεις τους. Η οριστική ρήξη των δύο παλιών συνοδοιπόρων θα επέλθει δύο χρόνια αργότερα, όταν ο τελευταίος θα στηρίξει σθεναρά την Φώφη Γεννηματά, τον Νοέμβριο του 2017.

Από το 2017 ως το 2020, πρόσωπα που έχουν εικόνα της κατάστασης, ισχυρίζονται ότι οι δύο άνδρες δεν έλεγαν μεταξύ τους ούτε «καλημέρα». Μάλιστα, όποιος διάβαζε τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων της εποχής, θα μπορέσει να θυμηθεί τα εκατέρωθεν «καρφιά».

Από το «σασμό» στη διαγραφή

Στο τέλος του 2020, ο «πάγος» θα αρχίσει να «λιώνει». Όχι απλά θα επέλθει «σασμός», αλλά στην εσωκομματική προεκλογική αναμέτρηση του 2021, ο Κωνσταντινόπουλος θα μπει στον στενό πυρήνα της ομάδας Ανδρουλάκη - ο οποίος θα κερδίσει σαρωτικά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Για την ιστορία, ο Κωνσταντινόπουλος-πριν στηρίξει τον Ανδρουλάκη, είχε δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός στο πόδι, τον ανάγκασε να αποσύρει την υποψηφιότητα του.

Μάλιστα, μετά τη νίκη, ο Αρκάς βουλευτής είναι ατύπως ο «νούμερο 2» του κόμματος - παρά το γεγονός ότι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκλέχθηκε ο Μιχάλης Κατρίνης - ο τρίτος της παλιάς «παρέας» της νεολαίας. Σε σημείο, που οι παλιοί και διαχρονικοί συνεργάτες του Ανδρουλάκη παραμερίζονται σε μεγάλο βαθμό.

Μέσα στο 2023, θα ξαναεμφανιστούν τα «σύννεφα» στις σχέσεις του. Σύμφωνα με τις «κακες γλώσσες», πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ του χρεώνει στο παρασκήνιο ότι προσπαθεί να «συμπροεδρεύσει», ενώ ο Κωνσταντινόπουλος ότι προσπαθεί να τον πετάξει εκτός Βουλής, στηρίζοντας τον συνυποψήφιο του στην Αρκαδία, Βαγγέλη Γιαννακούρα - ο οποίος θα λάβει και την έδρα στη Βουλή, μετά την παραίτηση Κωνσταντινόπουλου.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι η υποψηφιότητα Γιαννακούρα άργησε πολύ να ανακοινωθεί, γεγονός που αντικειμενικά ενίσχυσε τον Κωνσταντινόπουλο. Μάλιστα, μετά τις διπλές εκλογές του καλοκαιριού του 2023, ο Νίκος Ανδρουλάκης «διαλύει» τις φήμες, προτείνοντας τον Κωνσταντινόπουλο για αντιπρόεδρο της Βουλής.

Όμως, η κατάσταση κλιμακώνεται και πάλι. Μετά την αποτυχία στις ευρωεκλογές του 2024, ο Κωνσταντινόπουλος είναι ο πρώτος που αμφισβητεί ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη, στηρίζοντας τον Χάρη Δούκα στην εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση.

Έκτοτε, οι σχέσεις Ανδρουλάκη - Κωνσταντινόπουλου, δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Η οριστική ρήξη των δύο ανδρών, που πορεύτηκαν μαζί από τα νεανικά τους χρόνια, ήρθε με τη διαγραφή του τελευταίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.