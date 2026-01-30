«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Μη χάσετε τα νέα επεισόδια! Η Αλεξάνδρα εκβιάζει την Ασημίνα, η Άντζελα έχει ενοχές για τη συμπεριφορά της απέναντι στον Γρηγόρη και ο Αντρέας ξεσηκώνει το Καραϊσκάκη με το γκολ του με τη φανέλα του Ολυμπιακού!

Το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», η αγαπημένη σειρά του τηλεοπτικού κοινού, επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις 22:30 πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ.

Και τίποτα - μα τίποτα - δεν θα μείνει το ίδιο. Η σειρά που αγαπήσαμε επιστρέφει την Τρίτη ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο καθηλωτική. Με ιστορίες που γκρεμίζουν βεβαιότητες και ξαναγράφουν τους κανόνες. Με μυστικές συνεννοήσεις που χτίζονται μέσα σε ένα βλέμμα. Με προδοσίες που διαλύουν οικογένειες μέσα σε δευτερόλεπτα.

Στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» την εβδομάδα της επιστροφής του έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις, αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα.

Kαι ανατροπές που δεν θα προβλέψει κανείς! Η Αλεξάνδρα εκβιάζει την Ασημίνα να της πει για την εγκυμοσύνη της Λένας, την ώρα που συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Το πρώτο γκολ του Γρηγόρη με τον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Τη στιγμή που η Γαλήνη προσπαθεί να συναντηθεί με τον Γιάμαρη, μετά τα όσα έμαθε από την Ασημίνα, ο Βούλγαρης την πιάνει στα πράσα να του μιλά στο τηλέφωνο και της απαγορεύει την έξοδο.

«Πόρτο Λεόνε»: Μη χάσετε την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 28

Η Αλεξάνδρα αναγκάζει την Ασημίνα να της πει για την εγκυμοσύνη της Λένας, ενώ η Γαλήνη μαθαίνει από τον Γιάμαρη ότι ο Ζήσης είχε πει στην Αλεξάνδρα όλα όσα ήξερε για το βράδυ της Ανάστασης.

Ο Βούλγαρης έρχεται σε σύγκρουση με τον Ορέστη και τον Γρηγόρη για το δρομολόγιο, ενώ, παράλληλα, ο Καπετανάκος κερνάει περήφανος τον κόσμο της Τρούμπας, γιορτάζοντας το γκολ του Αντρέα στον πρώτο του αγώνα με την φανέλα του Ολυμπιακού. Η τυχαία συνάντηση της Βούλας με τον Αρχοντή έχει άσχημη κατάληξη για την ίδια, ενώ η Κοραλία σοκάρεται όταν η Βίκυ της εκμυστηρεύεται τις απειλές του Σήφη. Τέλος, η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Μη χάσετε την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 29

Οι γιορτινές μέρες πλησιάζουν και στο Πόρτο Λεόνε ξεκινούν οι πρώτοι στολισμοί. Στην καρδιά του Καπετανάκου, όμως, υπάρχει ένα κενό, καθώς είναι οι πρώτες γιορτές χωρίς το πρωτοπαλίκαρό του, τον Στράτο.

Ο Ορέστης πέφτει πάνω σε μια επίσκεψη του Λάζαρου στην Τρούμπα που, σύμφωνα με τον Μανώλη, είναι με την Ξένη και το παιδί της Λένας στο καράβι για την Αυστραλία. Από την άλλη, η Αγγελική όσο περισσότερο γνωρίζει και έρχεται κοντά με τον Γρηγόρη, βρίσκεται μέσα σε ένα κυκεώνα ενοχών...

Παράλληλα, τη στιγμή που η Γαλήνη προσπαθεί να συναντηθεί με τον Γιάμαρη, μετά τα όσα έμαθε από την Ασημίνα, ο Βούλγαρης την πιάνει στα πράσα να του μιλά στο τηλέφωνο και της απαγορεύει την έξοδο. Ο Ορέστης έχοντας πάρει ένα μάθημα από τη συμπεριφορά του Χρόνη στη Λένα, σκέφτεται να δώσει στη Βούλα μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ ο Αρχοντής προειδοποιεί τον Χρόνη ότι η Βούλα μοιάζει να είναι ελευθέρων ηθών.